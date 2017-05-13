Дошкольники побывали в патрульной полиции

31 мая, сотрудники патрульной полиции встретили малышей на пороге Управления патрульной полиции города Сум. Дети дошкольного летнего лагеря на базе СОШ №10 вместе со своими учителями пришли на экскурсию.
В начале встречи полицейские оценили уровень знания школьниками правил дорожного движения, а также напомнили, что залогом хорошего отдыха на летних каникулах является добросовестное соблюдение ими правил безопасного пребывания у водоемов, в быту и вблизи проезжей части.
Инспекторы продемонстрировали маленьким гостям специальные средства и технические приборы, с которыми стражи порядка несут службу.
После знакомства детей с полицейским автомобилем, инспекторы сделали им сюрприз в виде пособий по правилам дорожного движения «1000 и 1 поворот».