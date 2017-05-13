Дошкольники побывали в патрульной полиции Патрульные провели экскурсию для детей по Управлению патрульной полиции.

31 мая, сотрудники патрульной полиции встретили малышей на пороге Управления патрульной полиции города Сум. Дети дошкольного летнего лагеря на базе СОШ №10 вместе со своими учителями пришли на экскурсию.

В начале встречи полицейские оценили уровень знания школьниками правил дорожного движения, а также напомнили, что залогом хорошего отдыха на летних каникулах является добросовестное соблюдение ими правил безопасного пребывания у водоемов, в быту и вблизи проезжей части.

Инспекторы продемонстрировали маленьким гостям специальные средства и технические приборы, с которыми стражи порядка несут службу.

После знакомства детей с полицейским автомобилем, инспекторы сделали им сюрприз в виде пособий по правилам дорожного движения «1000 и 1 поворот».