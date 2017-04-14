В Сумах прошел фестиваль «Сумы - город безопасности» 1 июня в Сумах по случаю проведения Дня защиты детей на базе детского парка «Сказка» состоялся фестиваль «Сумы - город безопасности».

Участниками мероприятия стали юные сумчане в возрасте от 2 до 18 лет вместе с родителями.

На территории парка был развернут городок, где дети проходили около 20-ти познавательных испытаний, которые способствовали развитию у подрастающего поколения культуры безопасного поведения. Наиболее ярко в данном фестивале было представлено профессию спасателя. В течение дня каждый желающий мог принять участие в ликвидации условного пожара, сбивая струей воды мяч. Также дети примеряли боевую одежду спасателей и сфотографировались в ней на память, а садясь за руль оперативного автомобиля, чувствовали себя настоящими пожарными. Сотрудники Службы спасения продемонстрировали работу пневмоподушки, поднимая с ее помощью большой груз. Особый восторг у маленьких посетителей праздника вызвало разрезание гидравлическими ножницами металлических предметов.

Также каждый мог посетить выставку взрывоопасных предметов, понаблюдать за работой саперов и кинологов. Особое внимание организаторов мероприятия было сосредоточено на подготовке детей к купальному сезону. Их учили, как использовать спасательный круг и оказывать помощь условном утопающему. Кроме того, гости освоили особенности проведения непрямого массажа сердца и получили мастер-класс по оказанию помощи условному пострадавшему в автокатастрофе.

На финальном этапе фестиваля дети получили от организаторов подарки на память, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.