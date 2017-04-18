В Сумах оспорят тендер на реконструкцию «Романтики» Прокуратура обратилась в суд и оспаривает тендер по реконструкции МЦ «Романтика».

Об этом на своей странице в фейсбуке написал сумской адвокат Александр Соколов.

«Еще 1 пример по поводу разбрасывания камней.

Неоднократно рассказывал о незаконности и нецелесообразности проведении тендера по реконструкции Романтики.

Помню, как Войтенко и представители ТОВ "Топаз", на круглом столе смотрели мне в лицо и нагло смеялись, рассказывая, что я мол говорю что попало:)

Нашел в реестре инфо, что прокуратура обратилась в суд и оспаривает тендер по реконструкции Романтики.

Теперь буду смеяться я:)», - написал Соколов.