Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:5852

В Сумах оспорят тендер на реконструкцию «Романтики»

Прокуратура обратилась в суд и оспаривает тендер по реконструкции МЦ «Романтика».

Об этом на своей странице в фейсбуке написал сумской адвокат Александр Соколов.

«Еще 1 пример по поводу разбрасывания камней.

Неоднократно рассказывал о незаконности и нецелесообразности проведении тендера по реконструкции Романтики.

Помню, как Войтенко и представители ТОВ "Топаз", на круглом столе смотрели мне в лицо и нагло смеялись, рассказывая, что я мол говорю что попало:)

Нашел в реестре инфо, что прокуратура обратилась в суд и оспаривает тендер по реконструкции Романтики.

Теперь буду смеяться я:)», - написал Соколов.

Право МЦ Романтика
view counter

По тематике

18.04.2017 10:25

В Сумах перекроют Театральную площадь

На этой неделе начнется реконструкция Театральной площади....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
Кино Космос
11:00 – 40 грн. 16:00 – 45 грн.
"СПАРК. Герой Вселенной" Аарон Вудли (Канада, Корея Южная, 2016)
"СПАРК. Герой Вселенной" Аарон Вудли (Канада, Корея Южная, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 16:15 17:00 18:00 CINETECH+, 2D - 10:15 14:30
"Спасатели Малибу" Сет Гордон (США, 2017)
"Спасатели Малибу" Сет Гордон (США, 2017)
Кино Дружба
14-05 - 40 грн. 21-00 - 50 грн.
"Чудо-женщина" Пэтти Дженкинс (США, 2017)
"Чудо-женщина" Пэтти Дженкинс (США, 2017)
Кино Космос
16:20 – 45 грн. 21:15 – 50 грн.
"Подводная эра" Джулио Сото Гарпид (США, Испания, Бельгия, 2017)
"Подводная эра" Джулио Сото Гарпид (США, Испания, Бельгия, 2017)
Кино Космос
10:00 – 40 грн.
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Хоакима Роннинга (США, 2017)
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Хоакима Роннинга (США, 2017)
Кино Космос
11:40 – 40 грн. 14:00 – 45 грн. 18:55 – 50 грн.
«Чужой: Завет» Ридли Скотта (США, 2017)
«Чужой: Завет» Ридли Скотта (США, 2017)
Кино Дружба
12-20 - 40 грн. 17-00 - 50 грн.

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.