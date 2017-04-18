В Сумах оспорят тендер на реконструкцию «Романтики»

Об этом на своей странице в фейсбуке написал сумской адвокат Александр Соколов.
«Еще 1 пример по поводу разбрасывания камней.
Неоднократно рассказывал о незаконности и нецелесообразности проведении тендера по реконструкции Романтики.
Помню, как Войтенко и представители ТОВ "Топаз", на круглом столе смотрели мне в лицо и нагло смеялись, рассказывая, что я мол говорю что попало:)
Нашел в реестре инфо, что прокуратура обратилась в суд и оспаривает тендер по реконструкции Романтики.
Теперь буду смеяться я:)», - написал Соколов.
На этой неделе начнется реконструкция Театральной площади....