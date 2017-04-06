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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумы закупят 4 больших автобуса у «Богдана»

КП «Электроавтотранс» в Сумах закупит четыре больших 100% низкопольных автобуса «Богдан А701» у производителя техники ДП АСЗ №1 «АО «АК «Богдан Моторс» за 15,4 млн. грн.

Об этом сообщает transport.sumy.ua со ссылкой на данные ценового аукциона в системе Prozorro.

Таким образом, одна единица техники обойдется сумскому городскому бюджету в 3,85 млн. грн.

В роли конкурента «Богдана» на ценовом аукционе выступил поставщик белорусских автобусов «МАЗ 203» — ООО «Мазтранссервис», который предложил купить четыре машины на 40 тыс. дороже «Богдана» — за 15,44 млн. грн.

Ожидаемая стоимость закупки, установленная в системе Prozorro КП «Электроавтотранс», составляла 15,843 млн. Таким образом, цена, предложенная победителем ценового аукциона, оказалась ниже ожидаемой цены только на 2,8%.

Для сравнения, на недавнем тендере по поставке четырех больших 100% низкопольных автобусов в Ивано-Франковске поставщики автобусов «Богдан А701» подали свои предложения при ожидаемой цене 3,3 млн. за единицу, однако торги были отменены из-за технического сбоя в системе Prozorro.

Согласно прайс-листу дилера ООО «Интер Авто — Трейдинг», цена автобуса «Богдан А701» составляет эквивалент $125,5 тыс. — 3,3 млн. грн. по курсу НБУ на 29 мая 2017 года (26,34 грн за $1). Этот же дилер продавал в 2016 году автобусы малого класса «Богдан А221» за 1,385 млн. грн. за единицу, в то время как КП «Электроавтотранс» купило их за 1,35 млн. грн.

Модель большого 100% низкопольного автобуса «Богдан А701» унифицирована с моделью троллейбусов «Богдан Т701», которые поступили в парк КП «Электроавтотранс» в 2015 году. Массово модель А701 используется винницким муниципальным перевозчиком «Винницкая транспортная компания».

Общество Автобусы
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