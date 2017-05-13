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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:29203

Работников полиции охраны Сумщины, которые задержали вооруженного преступника, наградили

Утром 23 февраля жители Химгородка проснулись от звука мощного взрыва, после чего раздались пистолетные выстрелы и автоматные очереди.

Через некоторое время им стало известно, что работники полиции охраны задержали вооруженного преступника- гастролера, который пытался обокрасть один из банкоматов.

Именно во время задержания 35-летнего жителя Киевской области, который совершил отчаянное вооруженное сопротивление, был тяжело ранен один из правоохранителей, другим полисменам пришлось применить табельное и автоматическое оружие.

Сам же злоумышленник был ранен в ногу, и отстреливался, пока не закончились патроны. Чтобы блокировать прилегающие улицы и задержать его, понадобились усилия трех нарядов реагирования батальона полиции охраны.

В соответствии с приказом Министерства внутренних дел Украины, два сотрудника, которые отличились при задержании вооруженного преступника, получили нагрудный знак «За отвагу в службе», сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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