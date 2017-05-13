Работников полиции охраны Сумщины, которые задержали вооруженного преступника, наградили Утром 23 февраля жители Химгородка проснулись от звука мощного взрыва, после чего раздались пистолетные выстрелы и автоматные очереди.

Через некоторое время им стало известно, что работники полиции охраны задержали вооруженного преступника- гастролера, который пытался обокрасть один из банкоматов.

Именно во время задержания 35-летнего жителя Киевской области, который совершил отчаянное вооруженное сопротивление, был тяжело ранен один из правоохранителей, другим полисменам пришлось применить табельное и автоматическое оружие.

Сам же злоумышленник был ранен в ногу, и отстреливался, пока не закончились патроны. Чтобы блокировать прилегающие улицы и задержать его, понадобились усилия трех нарядов реагирования батальона полиции охраны.

В соответствии с приказом Министерства внутренних дел Украины, два сотрудника, которые отличились при задержании вооруженного преступника, получили нагрудный знак «За отвагу в службе», сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.