Работников полиции охраны Сумщины, которые задержали вооруженного преступника, наградили

Через некоторое время им стало известно, что работники полиции охраны задержали вооруженного преступника- гастролера, который пытался обокрасть один из банкоматов.
Именно во время задержания 35-летнего жителя Киевской области, который совершил отчаянное вооруженное сопротивление, был тяжело ранен один из правоохранителей, другим полисменам пришлось применить табельное и автоматическое оружие.
Сам же злоумышленник был ранен в ногу, и отстреливался, пока не закончились патроны. Чтобы блокировать прилегающие улицы и задержать его, понадобились усилия трех нарядов реагирования батальона полиции охраны.
В соответствии с приказом Министерства внутренних дел Украины, два сотрудника, которые отличились при задержании вооруженного преступника, получили нагрудный знак «За отвагу в службе», сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.