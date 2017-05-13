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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:15405

Сумского дорожника поймали на взятке

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.
Прокуратурой Сумской области совместно с Управлением защиты экономики и Следственным Управлением ГУ НП в Сумской области задокументирован факт вымогательства начальником отдела Службы автомобильных дорог в Сумской области неправомерной выгоды в размере 5 тыс. Грн от предпринимателя за предоставление разрешения на размещение наружной рекламы. Только в м. Суми вблизи одного ТРЦ после получения указанной суммы лицо задержано в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос об уведомлении задержанному о подозрении.
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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