Сумского дорожника поймали на взятке Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

Прокуратурой Сумской области совместно с Управлением защиты экономики и Следственным Управлением ГУ НП в Сумской области задокументирован факт вымогательства начальником отдела Службы автомобильных дорог в Сумской области неправомерной выгоды в размере 5 тыс. Грн от предпринимателя за предоставление разрешения на размещение наружной рекламы. Только в м. Суми вблизи одного ТРЦ после получения указанной суммы лицо задержано в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос об уведомлении задержанному о подозрении.