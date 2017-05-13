В Сумах маршрутки по-прежнему ездят по 3 гривны Сегодня, 2 июня, городские маршрутки возять пассажиров по 3 гривны.

Несмотря на опубликование вчера вечером проектов решений исполкома о повышении стоимости проезда до 4 грн на информационном портале Сумского горсовета, сегодня с утра все маршрутки работают по 3 гривны.

По словам водителей одной из маршруток, он знает о вчерашней публикации, видел новости, но хозяин не давал команды о новом тарифе. Хотя все наклейки и билеты уже есть в наличии.

До перевозчиков или чиновников пока дозвониться не удалось.

Вероятно, решения были опубликованы уже после окончания рабочего дня в мэрии, то есть после 17.15, когда сотрудники транспортного отдела, которые должны были информировать перевозчиков о публикации документов на сайте мэрии, уже разошлись по домам.