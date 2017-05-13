Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 07:53408

В Сумах маршрутки по-прежнему ездят по 3 гривны

Сегодня, 2 июня, городские маршрутки возять пассажиров по 3 гривны.

Несмотря на опубликование вчера вечером проектов решений исполкома о повышении стоимости проезда до 4 грн на информационном портале Сумского горсовета, сегодня с утра все маршрутки работают по 3 гривны.

По словам водителей одной из маршруток, он знает о вчерашней публикации, видел новости, но хозяин не давал команды о новом тарифе. Хотя все наклейки и билеты уже есть в наличии.

До перевозчиков или чиновников пока дозвониться не удалось.

Вероятно, решения были опубликованы уже после окончания рабочего дня в мэрии, то есть после 17.15, когда сотрудники транспортного отдела, которые должны были информировать перевозчиков о публикации документов на сайте мэрии, уже разошлись по домам.

Общество
view counter

Новости

По 4, но с 3-го: маршрутки поедут по новому тарифу с субботы
Сегодня 08:52
По 4: опубликованы решения исполкома о повышении стоимости проезда в маршрутках
Вчера 18:23
Сумчане вышли в финал чемпионата мира
Сегодня 11:22
На чем предлагают ездить перевозчики сумчанам за 4 гривны. Фото
Сегодня 10:57
Пограничники задержали нарушителя, который пытался переправить в Россию трех коров
Сегодня 10:32
На Сумщине задержали водителя, который насмерть сбил ребенка и скрылся с места ДТП
Сегодня 09:56
Владимир Голубничий празднует 81-й день рождения
Сегодня 09:24
Работников полиции охраны Сумщины, которые задержали вооруженного преступника, наградили
Сегодня 08:29
Сумы закупят 4 больших автобуса у «Богдана»
Сегодня 08:09
В Сумах маршрутки по-прежнему ездят по 3 гривны
Сегодня 07:53
Сумского дорожника поймали на взятке
Вчера 20:15
В Сумах прошел фестиваль «Сумы - город безопасности»
Вчера 17:56
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
Кино Космос
11:00 – 40 грн. 16:00 – 45 грн.
"СПАРК. Герой Вселенной" Аарон Вудли (Канада, Корея Южная, 2016)
"СПАРК. Герой Вселенной" Аарон Вудли (Канада, Корея Южная, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 16:15 17:00 18:00 CINETECH+, 2D - 10:15 14:30
"Спасатели Малибу" Сет Гордон (США, 2017)
"Спасатели Малибу" Сет Гордон (США, 2017)
Кино Дружба
14-05 - 40 грн. 21-00 - 50 грн.
"Чудо-женщина" Пэтти Дженкинс (США, 2017)
"Чудо-женщина" Пэтти Дженкинс (США, 2017)
Кино Космос
16:20 – 45 грн. 21:15 – 50 грн.
"Подводная эра" Джулио Сото Гарпид (США, Испания, Бельгия, 2017)
"Подводная эра" Джулио Сото Гарпид (США, Испания, Бельгия, 2017)
Кино Космос
10:00 – 40 грн.
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Хоакима Роннинга (США, 2017)
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Хоакима Роннинга (США, 2017)
Кино Космос
11:40 – 40 грн. 14:00 – 45 грн. 18:55 – 50 грн.
«Чужой: Завет» Ридли Скотта (США, 2017)
«Чужой: Завет» Ридли Скотта (США, 2017)
Кино Дружба
12-20 - 40 грн. 17-00 - 50 грн.

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.