Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:24240

Владимир Голубничий празднует 81-й день рождения

Сегодня, 2 июня, празднует свой день рождения легенда мировой легкой атлетики, член Зала славы ИААФ, почетный гражданин г. Сумы Владимир Голубничий.

Владимир Степанович - участник пяти Олимпиад, на четырех из которых он получил награды: «золото» в Риме-1960 и Мехико-1968, «серебро» в Мюнхене-1972, а также «бронзу» в Токио-1964. Кроме этого он - чемпион Европы и многократный рекордсмен мира в ходьбе на 20 км.

Поздравляем знаменитого сумчанина с днем рождения, желаем ему долгих лет жизни, счастья и здоровья.

Спорт Владимир Голубничий
view counter

По тематике

Сумские власти до сих пор не заплатили за памятник Голубничему
24.02.2017 11:28

Сумские власти до сих пор не заплатили за памятник Голубничему

Сумской горсовет не оплатил работу харьковского скульптора Эльданиза Гурбанова, который в прошлом году изготовил памятник «Олимпиец», который был установлен возле...

Владимиру Голубничему вручат награду Минмолодьспорта
16.12.2016 08:40

Владимиру Голубничему вручат награду Минмолодьспорта

15 декабря в Киеве в НСК «Олимпийский» состоялась традиционная церемония «Спортивное созвездие-2016», которую проводит Министерство молодежи и спорта Украины....

10.11.2016 13:22

Президент НОК Сергей Бубка помог сумскому олимпийцу

Президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка провел встречу с председателем отделения НОК в Сумской области, призером Олимпийских игр Еленой Петровой....

04.11.2016 11:53

Владимир Голубничий идет на поправку

Заместитель президента Федерации легкой атлетики Сумской области Алексей Сердюченко информирует о состоянии здоровья двукратного Олимпийского чемпиона Владимира Голубничего, который на...

Легендарному Владимиру Голубничему нужна помощь
01.11.2016 09:05

Легендарному Владимиру Голубничему нужна помощь

29 октября двукратного Олимпийского чемпиона Владимира Голубничего госпитализировали с инсультом....

Новости

По 4, но с 3-го: маршрутки поедут по новому тарифу с субботы
Сегодня 08:52
По 4: опубликованы решения исполкома о повышении стоимости проезда в маршрутках
Вчера 18:23
Сумчане вышли в финал чемпионата мира
Сегодня 11:22
На чем предлагают ездить перевозчики сумчанам за 4 гривны. Фото
Сегодня 10:57
Пограничники задержали нарушителя, который пытался переправить в Россию трех коров
Сегодня 10:32
На Сумщине задержали водителя, который насмерть сбил ребенка и скрылся с места ДТП
Сегодня 09:56
Владимир Голубничий празднует 81-й день рождения
Сегодня 09:24
Работников полиции охраны Сумщины, которые задержали вооруженного преступника, наградили
Сегодня 08:29
Сумы закупят 4 больших автобуса у «Богдана»
Сегодня 08:09
В Сумах маршрутки по-прежнему ездят по 3 гривны
Сегодня 07:53
Сумского дорожника поймали на взятке
Вчера 20:15
В Сумах прошел фестиваль «Сумы - город безопасности»
Вчера 17:56
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
Кино Космос
11:00 – 40 грн. 16:00 – 45 грн.
"СПАРК. Герой Вселенной" Аарон Вудли (Канада, Корея Южная, 2016)
"СПАРК. Герой Вселенной" Аарон Вудли (Канада, Корея Южная, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 16:15 17:00 18:00 CINETECH+, 2D - 10:15 14:30
"Спасатели Малибу" Сет Гордон (США, 2017)
"Спасатели Малибу" Сет Гордон (США, 2017)
Кино Дружба
14-05 - 40 грн. 21-00 - 50 грн.
"Чудо-женщина" Пэтти Дженкинс (США, 2017)
"Чудо-женщина" Пэтти Дженкинс (США, 2017)
Кино Космос
16:20 – 45 грн. 21:15 – 50 грн.
"Подводная эра" Джулио Сото Гарпид (США, Испания, Бельгия, 2017)
"Подводная эра" Джулио Сото Гарпид (США, Испания, Бельгия, 2017)
Кино Космос
10:00 – 40 грн.
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Хоакима Роннинга (США, 2017)
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Хоакима Роннинга (США, 2017)
Кино Космос
11:40 – 40 грн. 14:00 – 45 грн. 18:55 – 50 грн.
«Чужой: Завет» Ридли Скотта (США, 2017)
«Чужой: Завет» Ридли Скотта (США, 2017)
Кино Дружба
12-20 - 40 грн. 17-00 - 50 грн.

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.