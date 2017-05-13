На Сумщине задержали водителя, который насмерть сбил ребенка и скрылся с места ДТП Им оказался 30-летний житель Краснопольского района. Чтобы избежать ответственности за содеянное, водитель даже спрятал свое транспортное средство в лесу в нескольких километрах от места проживания.

ЧП произошло на автодороге в с. Земляное Краснопольского района. О том, что машина сбила 14-летнего парня местным жителям сообщили его друзья, которые как раз в то время вместе с ним катались на велосипедах и видели трагедию собственными глазами. Они же и описали полицейским, которые прибыли по вызову, приметы пропавшего автомобиля.

«Для розыска злоумышленника были задействованы буквально все службы полиции: участковые, оперативники, следователи, работники по надзору за безопасностью дорожного движения. Был введен в действие план «Перехват». Мы опрашивали жителей соседних сел, проверяли транспортные средства. И уже через 2 часа установили личность водителя и место его проживания, - рассказывает Константин Заика, начальник Краснопольского отделения полиции, - Когда последний вернулся домой, там его уже ожидали полицейские. Сначала он отрицал факт наезда на малолетнего, однако впоследствии сознался. Рассказал, что увидел его уже в последний момент столкновения, а убежал, потому что испугался».

Автомобиль водителя с характерными повреждениями полицейские нашли скрытым в лесу в нескольких километрах от места проживания.

К сожалению, жизнь ребенка спасти не удалось. Полученные им травмы оказались несовместимыми с жизнью. По данному факту в полиции начали уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины, в рамках которой предназначены ряд экспертиз призваны установить объективную картину произошедшего на автодороге. Согласно действующему законодательству водителю грозит лишение свободы на срок до 8 лет, сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.