Пограничники задержали нарушителя, который пытался переправить в Россию трех коров В Краснопольском районе пограничники отдела «Краснополье» Сумского отряда пресекли попытку незаконного перемещения через границу крупного рогатого скота.

В ходе реализации заранее полученной от участкового инспектора пограничной службы информации о возможной противоправной деятельности, пограничный наряд неподалеку от госграницы на направлении между украинским населенным пунктом Грабовское и российским Староселье задержал гражданина Украины. Молодой человек, который оказался местным жителем, пытался осуществить незаконное пересечение государственной границы вне пункта пропуска и переправить на территорию России три головы крупного рогатого скота.

Сейчас на 23-летнего правонарушителя составлен протокол о совершенном им административном правонарушении. Крупный рогатый скот в установленном порядке будет передан работникам фискальной службы, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.