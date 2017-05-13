Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:3271

Пограничники задержали нарушителя, который пытался переправить в Россию трех коров

В Краснопольском районе пограничники отдела «Краснополье» Сумского отряда пресекли попытку незаконного перемещения через границу крупного рогатого скота.

В ходе реализации заранее полученной от участкового инспектора пограничной службы информации о возможной противоправной деятельности, пограничный наряд неподалеку от госграницы на направлении между украинским населенным пунктом Грабовское и российским Староселье задержал гражданина Украины. Молодой человек, который оказался местным жителем, пытался осуществить незаконное пересечение государственной границы вне пункта пропуска и переправить на территорию России три головы крупного рогатого скота.

Сейчас на 23-летнего правонарушителя составлен протокол о совершенном им административном правонарушении. Крупный рогатый скот в установленном порядке будет передан работникам фискальной службы, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.

Право Пограничники
view counter

По тематике

Пограничники обнаружили автомобиль, который находится в розыске
30.05.2017 09:28

Пограничники обнаружили автомобиль, который находится в розыске

Пограничники отдела «Сопычь» Сумского отряда обнаружили транспортное средство, которое разыскивался Интерполом....

29.05.2017 15:59

Сумские пограничники нашли у молдаванина амфетамин

В международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через...

25.05.2017 09:42

Пограничники обнаружили «травку» и амфетамин

24 мая в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни в двух случаях...

25.05.2017 08:36

Россиянин пытался подкупить пограничников за 9000 рублей

Пограничники Сумщины в рамках проведения пограничным ведомством акции «На пути к добропорядочности» в очередной раз зафиксировали попытку втягивания персонала в...

24.05.2017 10:52

Сумские пограничники отказались от взяток

На Сумщине в пунктах контроля «Хутор-Михайловский» и «Конотоп» пытались подкупить пограничников....

Новости

По 4, но с 3-го: маршрутки поедут по новому тарифу с субботы
Сегодня 08:52
По 4: опубликованы решения исполкома о повышении стоимости проезда в маршрутках
Вчера 18:23
Сумчане вышли в финал чемпионата мира
Сегодня 11:22
На чем предлагают ездить перевозчики сумчанам за 4 гривны. Фото
Сегодня 10:57
Пограничники задержали нарушителя, который пытался переправить в Россию трех коров
Сегодня 10:32
На Сумщине задержали водителя, который насмерть сбил ребенка и скрылся с места ДТП
Сегодня 09:56
Владимир Голубничий празднует 81-й день рождения
Сегодня 09:24
Работников полиции охраны Сумщины, которые задержали вооруженного преступника, наградили
Сегодня 08:29
Сумы закупят 4 больших автобуса у «Богдана»
Сегодня 08:09
В Сумах маршрутки по-прежнему ездят по 3 гривны
Сегодня 07:53
Сумского дорожника поймали на взятке
Вчера 20:15
В Сумах прошел фестиваль «Сумы - город безопасности»
Вчера 17:56
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
Кино Космос
11:00 – 40 грн. 16:00 – 45 грн.
"СПАРК. Герой Вселенной" Аарон Вудли (Канада, Корея Южная, 2016)
"СПАРК. Герой Вселенной" Аарон Вудли (Канада, Корея Южная, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 16:15 17:00 18:00 CINETECH+, 2D - 10:15 14:30
"Спасатели Малибу" Сет Гордон (США, 2017)
"Спасатели Малибу" Сет Гордон (США, 2017)
Кино Дружба
14-05 - 40 грн. 21-00 - 50 грн.
"Чудо-женщина" Пэтти Дженкинс (США, 2017)
"Чудо-женщина" Пэтти Дженкинс (США, 2017)
Кино Космос
16:20 – 45 грн. 21:15 – 50 грн.
"Подводная эра" Джулио Сото Гарпид (США, Испания, Бельгия, 2017)
"Подводная эра" Джулио Сото Гарпид (США, Испания, Бельгия, 2017)
Кино Космос
10:00 – 40 грн.
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Хоакима Роннинга (США, 2017)
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Хоакима Роннинга (США, 2017)
Кино Космос
11:40 – 40 грн. 14:00 – 45 грн. 18:55 – 50 грн.
«Чужой: Завет» Ридли Скотта (США, 2017)
«Чужой: Завет» Ридли Скотта (США, 2017)
Кино Дружба
12-20 - 40 грн. 17-00 - 50 грн.

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.