Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:57150

На чем предлагают ездить перевозчики сумчанам за 4 гривны. Фото

Сумчанин Алексей Макарюк поделился в фейсбуке фото маршрутки, проезд в которой с завтрашнего дня будет 4 гривны.

«Тепер це відро з гайками везе людей по 4 грн», - прокомментировал он.

Общество Маршрутки
view counter

По тематике

Вчера 09:31

Как голосовали депутаты за отмену 4 гривен в маршрутках

На сайте мэрии появился протокол вчерашнего заседания сессии Сумского горсовета, на котором ключевым вопросом был об отмене решений...

29.05.2017 08:32

Власти проверили: маршрутки вечером ездят почти везде

Сумские чиновники отчитались, что в вечернее время маршрутки ездят во все периферийные районы по графику....

26.05.2017 16:00

В мэрии не спешат публиковать решения исполкома о подорожании проезда в маршрутках

И.о. управляющего делами исполкома Сумского горсовета Степан Пак, решения исполкома уже подписаны мэром.... 2

В Сумах маршрутки подорожали до 4 гривен
16.05.2017 15:16

В Сумах маршрутки подорожали до 4 гривен

Сегодня, 16 мая, Сумской исполком проголосовал за повышение стоимости проезда в маршрутках....

Цитаты великих: мэру Сум напомнили его обещание о повышении проезда в маршрутках
16.05.2017 11:46

Цитаты великих: мэру Сум напомнили его обещание о повышении проезда в маршрутках

Сегодня, 16 мая, под стенами мэрии собрались сумчане, протестующие против повышения тарифов на проезд в городских маршрутках....

Новости

По 4, но с 3-го: маршрутки поедут по новому тарифу с субботы
Сегодня 08:52
По 4: опубликованы решения исполкома о повышении стоимости проезда в маршрутках
Вчера 18:23
Сумчане вышли в финал чемпионата мира
Сегодня 11:22
На чем предлагают ездить перевозчики сумчанам за 4 гривны. Фото
Сегодня 10:57
Пограничники задержали нарушителя, который пытался переправить в Россию трех коров
Сегодня 10:32
На Сумщине задержали водителя, который насмерть сбил ребенка и скрылся с места ДТП
Сегодня 09:56
Владимир Голубничий празднует 81-й день рождения
Сегодня 09:24
Работников полиции охраны Сумщины, которые задержали вооруженного преступника, наградили
Сегодня 08:29
Сумы закупят 4 больших автобуса у «Богдана»
Сегодня 08:09
В Сумах маршрутки по-прежнему ездят по 3 гривны
Сегодня 07:53
Сумского дорожника поймали на взятке
Вчера 20:15
В Сумах прошел фестиваль «Сумы - город безопасности»
Вчера 17:56
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
Кино Космос
11:00 – 40 грн. 16:00 – 45 грн.
"СПАРК. Герой Вселенной" Аарон Вудли (Канада, Корея Южная, 2016)
"СПАРК. Герой Вселенной" Аарон Вудли (Канада, Корея Южная, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 16:15 17:00 18:00 CINETECH+, 2D - 10:15 14:30
"Спасатели Малибу" Сет Гордон (США, 2017)
"Спасатели Малибу" Сет Гордон (США, 2017)
Кино Дружба
14-05 - 40 грн. 21-00 - 50 грн.
"Чудо-женщина" Пэтти Дженкинс (США, 2017)
"Чудо-женщина" Пэтти Дженкинс (США, 2017)
Кино Космос
16:20 – 45 грн. 21:15 – 50 грн.
"Подводная эра" Джулио Сото Гарпид (США, Испания, Бельгия, 2017)
"Подводная эра" Джулио Сото Гарпид (США, Испания, Бельгия, 2017)
Кино Космос
10:00 – 40 грн.
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Хоакима Роннинга (США, 2017)
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Хоакима Роннинга (США, 2017)
Кино Космос
11:40 – 40 грн. 14:00 – 45 грн. 18:55 – 50 грн.
«Чужой: Завет» Ридли Скотта (США, 2017)
«Чужой: Завет» Ридли Скотта (США, 2017)
Кино Дружба
12-20 - 40 грн. 17-00 - 50 грн.

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.