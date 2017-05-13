На чем предлагают ездить перевозчики сумчанам за 4 гривны. Фото Сумчанин Алексей Макарюк поделился в фейсбуке фото маршрутки, проезд в которой с завтрашнего дня будет 4 гривны.

«Тепер це відро з гайками везе людей по 4 грн», - прокомментировал он.