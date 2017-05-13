«Тепер це відро з гайками везе людей по 4 грн», - прокомментировал он.
На сайте мэрии появился протокол вчерашнего заседания сессии Сумского горсовета, на котором ключевым вопросом был об отмене решений...
Сумские чиновники отчитались, что в вечернее время маршрутки ездят во все периферийные районы по графику....
И.о. управляющего делами исполкома Сумского горсовета Степан Пак, решения исполкома уже подписаны мэром.... 2
Сегодня, 16 мая, Сумской исполком проголосовал за повышение стоимости проезда в маршрутках....
Сегодня, 16 мая, под стенами мэрии собрались сумчане, протестующие против повышения тарифов на проезд в городских маршрутках....