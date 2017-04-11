Сумчане вышли в финал чемпионата мира

Сборная Украины, большинство игроков которой составляют сумчане, играла против сборной Испании. Выйти в финал помог и точный удар нашего земляка Максима Филя. Наша команда победила со счетом 3:1.
В финале турнира украинцы встретятся с командой Англии, которая переиграла россиян 4:3. Напомним, в группе «сине-желтые» победили англичан со счетом 2:0.
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