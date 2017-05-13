В Шостке задержали «охотника» за металлом Чтобы рассчитаться с долгами, ранее неоднократно судимый 36-летний шосткинец, срезал в гаражном кооперативе кабели индивидуального электроснабжения.

В Шосткинский отдел полиции позвонил один из местных жителей. Мужчина рассказал, что на территории одного из гаражных кооперативов города, он заметил подозрительного мужчину с сумкой в руках, которого попросил проверить.

По указанному адресу сразу выехали правоохранители, которые проверили подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый 36-летний житель, который заметно нервничал. Полицейские попросили его показать содержимое сумки, где обнаружили перчатками, часть кабеля и специальные электроинструменты для срезания проводов.

Мужчина признался, что срезал кабели. Пояснил, что на такой шаг пошел из-за непогашенных долгов.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.185 Уголовного кодекса Украины «Кража», которое уже направлено в суд. За содеянное подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.