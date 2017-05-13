Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:53121

В Шостке задержали «охотника» за металлом

Чтобы рассчитаться с долгами, ранее неоднократно судимый 36-летний шосткинец, срезал в гаражном кооперативе кабели индивидуального электроснабжения.

В Шосткинский отдел полиции позвонил один из местных жителей. Мужчина рассказал, что на территории одного из гаражных кооперативов города, он заметил подозрительного мужчину с сумкой в руках, которого попросил проверить.

По указанному адресу сразу выехали правоохранители, которые проверили подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый 36-летний житель, который заметно нервничал. Полицейские попросили его показать содержимое сумки, где обнаружили перчатками, часть кабеля и специальные электроинструменты для срезания проводов.

Мужчина признался, что срезал кабели. Пояснил, что на такой шаг пошел из-за непогашенных долгов.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.185 Уголовного кодекса Украины «Кража», которое уже направлено в суд. За содеянное подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
view counter

По тематике

Вчера 14:55

На Сумщине пенсионер обокрал родственницу из мести

Роменские полицейские открыли уголовное производство в отношении 62-летнего жителя района, обокрал свою двоюродную сестру. Как пояснил пенсионер, на преступление пошел...

31.05.2017 16:10

На Сумщине вора-металлиста спугнул хозяин

Придя к другу в гости, 30-летний мужчина решил втихаря стащить алюминиевую посуду со двора его соседа. И настолько увлекся «процессом»,...

30.05.2017 15:51

Патрульные задержали вора, обокравшего «Луну»

27 мая, около 23 часов, патрульные получили сообщение о краже в ночном клубе на улице Интернационалистов в Сумах....

29.05.2017 17:01

На Белопольщине поймали «кладбищенского» вандала

Чтобы раздобыть деньги на спиртное, ранее судимый 66-летний житель г.Ворожба Белопольского района обворовывал местное кладбище....

29.05.2017 14:42

Горе-вор, пытаясь скрыть наркотики, выпил содержимое шприца

Чтобы избежать ответственности один из воров, который хранил в своем авто 2 шприца с неизвестным веществом, решил выпить ее....

Новости

По 4, но с 3-го: маршрутки поедут по новому тарифу с субботы
Сегодня 08:52
По 4: опубликованы решения исполкома о повышении стоимости проезда в маршрутках
Вчера 18:23
Прокуратура подозревает водоканальщицу в служебной халатности
Сегодня 12:19
На Сумщине уничтожили два устаревших артснаряда
Сегодня 12:03
В Шостке задержали «охотника» за металлом
Сегодня 11:53
Сумчане вышли в финал чемпионата мира
Сегодня 11:22
На чем предлагают ездить перевозчики сумчанам за 4 гривны. Фото
Сегодня 10:57
Пограничники задержали нарушителя, который пытался переправить в Россию трех коров
Сегодня 10:32
На Сумщине задержали водителя, который насмерть сбил ребенка и скрылся с места ДТП
Сегодня 09:56
Владимир Голубничий празднует 81-й день рождения
Сегодня 09:24
Работников полиции охраны Сумщины, которые задержали вооруженного преступника, наградили
Сегодня 08:29
Сумы закупят 4 больших автобуса у «Богдана»
Сегодня 08:09
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
Кино Космос
11:00 – 40 грн. 16:00 – 45 грн.
"СПАРК. Герой Вселенной" Аарон Вудли (Канада, Корея Южная, 2016)
"СПАРК. Герой Вселенной" Аарон Вудли (Канада, Корея Южная, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 16:15 17:00 18:00 CINETECH+, 2D - 10:15 14:30
"Спасатели Малибу" Сет Гордон (США, 2017)
"Спасатели Малибу" Сет Гордон (США, 2017)
Кино Дружба
14-05 - 40 грн. 21-00 - 50 грн.
"Чудо-женщина" Пэтти Дженкинс (США, 2017)
"Чудо-женщина" Пэтти Дженкинс (США, 2017)
Кино Космос
16:20 – 45 грн. 21:15 – 50 грн.
"Подводная эра" Джулио Сото Гарпид (США, Испания, Бельгия, 2017)
"Подводная эра" Джулио Сото Гарпид (США, Испания, Бельгия, 2017)
Кино Космос
10:00 – 40 грн.
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Хоакима Роннинга (США, 2017)
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Хоакима Роннинга (США, 2017)
Кино Космос
11:40 – 40 грн. 14:00 – 45 грн. 18:55 – 50 грн.
«Чужой: Завет» Ридли Скотта (США, 2017)
«Чужой: Завет» Ридли Скотта (США, 2017)
Кино Дружба
12-20 - 40 грн. 17-00 - 50 грн.

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.