На Сумщине уничтожили два устаревших артснаряда

Оба взрывоопасные предметы времен Второй мировой войны были обнаружены на территории Лебединского района.
Первый - близ села Московский Бобрик в лесу нашел накануне местный житель на расстоянии 3 км от жилых домов. Другой артснаряд в селе Будылка на обочине автодороги Будылка - Селище, нашел местный житель на расстоянии 300 м от жилых домов.
Спасатели отмечают, что боеприпасы времен войны, несмотря на размеры и значительный возраст, крайне опасны. Встретить их можно в разных местах. В таких случаях необходимо быть крайне осторожными, ни в коем случае не трогать предмет, похожий на боеприпас, а тем более не пытаться его изъять или перенести. Также нельзя вблизи пользоваться мобильной и радиосвязью - это может спровоцировать взрыв. Надо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти, полиции или непосредственно на линию экстренного вызова по номеру «101». Помните: работы по обезвреживанию боеприпасов времен войны могут проводить только соответствующие специалисты - пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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