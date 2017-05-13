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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:19179

Пограничники нашли 400 граммов «травки»

Сегодня ночью в пункте контроля для железнодорожного сообщения «Хутор-Михайловский» пограничники Сумского отряда обнаружили наркотическое вещество.

Во время проверки одного из пассажирских вагонов поезда «Львов - Москва» в тамбуре произошло срабатывания служебной собаки. Тщательно осмотрев помещение, пограничный наряд в нише для мусора обнаружил пакет с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета, общий вес которой составил около 400 граммов.

Сейчас скрытое от контроля вещество, скорее всего, наркотического действия, изъято в установленном порядке.

В Ямпольское отделение полиции направлено уведомление о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Право Наркотики Пограничники
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