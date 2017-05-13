Пограничники нашли 400 граммов «травки» Сегодня ночью в пункте контроля для железнодорожного сообщения «Хутор-Михайловский» пограничники Сумского отряда обнаружили наркотическое вещество.

Во время проверки одного из пассажирских вагонов поезда «Львов - Москва» в тамбуре произошло срабатывания служебной собаки. Тщательно осмотрев помещение, пограничный наряд в нише для мусора обнаружил пакет с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета, общий вес которой составил около 400 граммов.

Сейчас скрытое от контроля вещество, скорее всего, наркотического действия, изъято в установленном порядке.

В Ямпольское отделение полиции направлено уведомление о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.