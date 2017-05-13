Прокуратура подозревает водоканальщицу в служебной халатности Прокуратурой Сумской области согласовано сообщение о подозрении в совершении должностным лицом КП «Горводоканал» уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, квалифицирующим признаком которого является причинение тяжких последствий) УК Украины.

Установлено, что указанное должностное лицо составила и подписала «Расчеты расходов» за определенный период, допустив занижения объемов сверхустановленных истоков поднятой воды, что привело к завышению объемов использованной электроэнергии, которая фактически была употреблена.

Таким образом, подозреваемая, ненадлежаще исполняя возложенные на нее служебные обязанности вследствие недобросовестного отношения к ним, допустила служебную халатность, что привело к материальному ущербу государственному бюджету на сумму почти 278 тыс. грн, которые в свою очередь поступили предприятию из государственного бюджета в виде субвенции.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такого, сообщает пресс-служба прокуратуры области.