В Сумах пройдет 14-ый экстрим-фестиваль

На экстрим-площадке сойдутся роллеры, BMX-эры, фиксеры и уличные танцоры. В отличие от предыдущих лет, будут судить соревнования гости из других городов Украины - победители всеукраинских фестов.
В программе граффити-перформанс. На парковке ТРЦ «Мануфактура» будут раскрашивать троллейбус, который потом будет ездить по городу. Завершит контест рок-группа Fontaliza.
Программа (возможны изменения):
16:00 - 16:45 Выступление роллеров
16:45 - 16:50 Выступление от битбоксера Дмитрия Кириченко
16:45 - 17:00 Показательное выступление от CDStudio (City Dance Studio)
17:00 - 19:30 Соревнования по брейкингу и хип-хопу
19:30 - 20:00 Гонки на фиксах
20:00 - 22:00 Соревнования по BMX
22:00 - 23:00 Выступление группы Fontaliza
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