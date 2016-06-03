Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:24270

В Сумах пройдет 14-ый экстрим-фестиваль

4 июня в Сумах состоится традиционный фестиваль «Sumy Extreme Style - 14».

На экстрим-площадке сойдутся роллеры, BMX-эры, фиксеры и уличные танцоры. В отличие от предыдущих лет, будут судить соревнования гости из других городов Украины - победители всеукраинских фестов.

В программе граффити-перформанс. На парковке ТРЦ «Мануфактура» будут раскрашивать троллейбус, который потом будет ездить по городу. Завершит контест рок-группа Fontaliza.

Программа (возможны изменения):

16:00 - 16:45 Выступление роллеров

16:45 - 16:50 Выступление от битбоксера Дмитрия Кириченко

16:45 - 17:00 Показательное выступление от CDStudio (City Dance Studio)

17:00 - 19:30 Соревнования по брейкингу и хип-хопу

19:30 - 20:00 Гонки на фиксах

20:00 - 22:00 Соревнования по BMX

22:00 - 23:00 Выступление группы Fontaliza

Досуг Sumy Extreme Style Экстрим
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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