Нацгвардия ищет пополнение Воинская часть 3051 Национальной гвардии Украины приглашает сумчан для прохождения военной службы в резерве и на контрактной основе.

Желающим обещают ряд преимуществ:

- материальное обеспечение военнослужащих Национальной гвардии Украины является полным и своевременным;

- резервисты не принадлежат к занятому населению;

- предельный возраст пребывания в военном резерве - 60 лет;

- гражданам, не проходившим военную службу, при прохождении службы в резерве предоставляется отсрочка от призыва на срочную военную службу, если они выполнили обязанностей службы в военном резерве в течение сроков первого и второго контрактов (один контракт составляет: рядовой состав - три года, сержантский, офицерский и офицерский состав - пять лет);

- за резервистами на все время выполнения ими обязанностей службы в военном резерве, включая время проезда к месту службы и обратно, сохраняется место работы, а также средняя заработная плата на предприятии, учреждении, организации независимо от формы собственности;

- на резервистов при исполнении ими обязанностей службы в военном резерве и членов их семей распространяется действие Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей»;

- резервистам за все время выполнения ими обязанностей службы в военном резерве осуществляются денежные выплаты в размерах от 1,5 до 2 минимальных заработных плат в месяц (пропорционально времени пребывания на сборах);

- по итогам года, в случае недопущения правонарушений, связанных с прохождением службы в военном резерве, проводится единовременного денежного поощрения;

- во время прохождения службы в военном резерве резервисты обеспечиваются всеми видами тылового, медицинского и финансового обеспечения в таком же размере и объемах, как и для военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Контактное лицо: ответственный за комплектование резервного взвода воинской части 3051 Национальной гвардии Украины Алексей Сахно, тел.: (066) 3777695, 66-78-48.