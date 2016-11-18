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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:28199

Отобраны проекты, которые могут реализовываться за счет средств ГФРР

30-31 мая в облгосадминистрации состоялось заседание региональной комиссии по оценке и обеспечению проведения предварительного конкурсного отбора инвестиционных программ и проектов регионального развития, могут реализовываться за счет средств государственного фонда регионального развития.

Всего с ГФРР на проекты от Сумщины предполагается более 120 млн гривен. Сейчас уже распределены более 13 млн гривен на четыре спортивных объекта и один переходный проект с 2016 года.

На заседаниях региональной комиссии, которые проходили 30-31 мая, рассматривались проекты по направлению энергоэффективность государственных и коммунальных учебных и медицинских заведений и проекты, которые могут реализовываться за счет средств ГФРР на общих основаниях.

Как сообщил глава региональной комиссии, первый заместитель глава облгосадминистрации Александр Марченко, на рассмотрение региональной комиссии подано 94 инвестиционных проекта, предусматривающих проведение энергоэффективных мероприятий. К оценке были допущены 39 проектов, учитывающих комплексный подход к решению проблемы энергоэффективности и соответствующих требованиям законодательства и условиям подачи проектов. В частности, это инициативы по созданию новых школ на базе опорных школ в объединенных территориальных громадах.

Для участия в конкурсном отборе на общих основаниях было подано 222 проекта различной тематики, направленные на развитие инфраструктуры Сумской области.

Поскольку 31 проект поступил с нарушением требований, на рассмотрение и оценку региональной комиссией вынесен 191 проект. Это, в частности, продолжение достройки Ахтырской ЦРБ, реконструкция канализационного железобетонного самотечного коллектора в городе Сумы, реконструкция здания сельского совета в с. Слоут под Центр безопасности в Березовской ОТГ. Также на финансирование за счет ГФРР подавались проекты по реконструкции водопроводов, ремонта коммунальных дорог, развития коммунальных предприятий в объединенных громадах и т.п.

Сейчас членам комиссии рекомендовано оценить проекты на on-line платформе ГФРР. Затем система автоматически высчитывает среднюю арифметическую оценку проекта и выставляет все их в рейтинговом порядке.

После этого проекты направляются на рассмотрение Межведомственной комиссии Минрегиона.

Общество ГФРР
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