Сумчане поучаствовали в Национальном молитвенном завтраке

Присутствующие начали утро в молитве за родную страну. За Украину и мир в нашем государстве молились Премьер-министр Владимир Гройсман, председатель Верховной Рады Андрей Парубий, Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, народные депутаты, чиновники, дипломаты и дети - сироты и дети героев АТО.
От Сумщины были глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко, замглавы областного совета Татьяна Головко и руководитель аппарата облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.
Особое внимание уделено также обездоленным детям и детям-сиротам, ведь 1 июня - это Международный день защиты детей.
К слову, молитвенные завтраки является многолетней традицией многих демократических стран мира и служат местом духовного единения и взаимопонимания. В Украине с 2011 года Национальные молитвенные завтраки объединяют депутатов, политиков, чиновников.
Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко участвовал 4 февраля, в молитвенном завтраке в столице США....