Сумчане поучаствовали в Национальном молитвенном завтраке Сумские чиновники приняли участие в Шестом Национальном молитвенном завтраке Украины в Киеве при участии руководства государства.

Присутствующие начали утро в молитве за родную страну. За Украину и мир в нашем государстве молились Премьер-министр Владимир Гройсман, председатель Верховной Рады Андрей Парубий, Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, народные депутаты, чиновники, дипломаты и дети - сироты и дети героев АТО.

От Сумщины были глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко, замглавы областного совета Татьяна Головко и руководитель аппарата облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

Особое внимание уделено также обездоленным детям и детям-сиротам, ведь 1 июня - это Международный день защиты детей.

К слову, молитвенные завтраки является многолетней традицией многих демократических стран мира и служат местом духовного единения и взаимопонимания. В Украине с 2011 года Национальные молитвенные завтраки объединяют депутатов, политиков, чиновников.