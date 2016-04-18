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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:5993

На Сумщине новый военный комиссар

На должность военного комиссара Сумского областного военного комиссариата приказом Министра обороны генерала армии Украины Степана Полторака назначен полковник Тарас Давыденко.

Представил нового руководителя ведомства командующий оперативного командования «Север» генерал-майор Вячеслав Назаркин во время встречи с заместителем председателя облгосадминистрации Иван Боршошем.

В ходе общения присутствующие обсудили оперативную ситуацию на Сумщине, выполнения задач по призыву на военную службу и службу по контракту, а также оказания помощи военным формированием.

Новоназначенный областной комиссар заверил, что опыт работы поможет ему оперативно и эффективно выполнять поставленные задачи.

Общество Военком Тарас Давыденко
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