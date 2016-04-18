На Сумщине новый военный комиссар

Представил нового руководителя ведомства командующий оперативного командования «Север» генерал-майор Вячеслав Назаркин во время встречи с заместителем председателя облгосадминистрации Иван Боршошем.
В ходе общения присутствующие обсудили оперативную ситуацию на Сумщине, выполнения задач по призыву на военную службу и службу по контракту, а также оказания помощи военным формированием.
Новоназначенный областной комиссар заверил, что опыт работы поможет ему оперативно и эффективно выполнять поставленные задачи.
Военной прокуратурой Сумского гарнизона Центрального региона Украины закончено досудебное расследование в уголовном производстве по военному комиссару Великописаревского районного военного комиссариата... 1
Новым городским военкомом стал полковник Александр Сергеев....