В Хоружевке открыли Центр социально-психологической реабилитации для детей Заведение, которое было образовано на базе Хоружевского детского дома, рассчитано на 50 детей.

Сейчас в Центре находится 31 ребенок из Бурынского, Роменского, Конотопского, Липоводолинского и Недригайловского районов.

Хоружевский центр социально-психологической реабилитации детей области является учреждением социальной защиты, созданный для длительного (стационарного, сроком до 9 месяцев) или дневного пребывания детей в возрасте до 18 лет, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, предоставления им комплексной социальной, психологической, педагогической, медицинской, правовой и других видов помощи.

Директором центра стала Валентина Миколаенко. Сейчас для организации работы по стабилизации психологического состояния детей организован цикл тренинговых занятий, основным направлением которых является коррекция социального поведения воспитанников: корректировка системы ценностей, повышение уровня сознания и мотивации к обучению.

Воспитанники Хоружевского центра приветствовали всех собравшихся песнями, стихами, танцами и юморесками, а благодарные гости благодарили ребят щедрыми аплодисментами и радостными улыбками.