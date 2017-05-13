В Сумах пройдет забег «Running for a dream»

The race to the dream - это забег, в котором нет проигравших, а есть только победители. В нем нет единого финиша, так как участники стартуют одновременно, а после 20 минут бега за ними отправляется машина-кэтчер, и когда авто настигает участника, то это и есть его условный финиш!
Правила соревнований очень просты:
1. Участники стартуют, а уже после 20 минут за ними выезжает автомобиль с часами.
2. Если автомобиль догоняет участника, то он считается финишировавшим, и так до последнего.
3. Скорость автомобиля со временем меняется: 0-15 мин - 10 км/ч., 16-25 мин - 13 км/ч, 26-35 мин - 16 км/ч., 35-50 мин - 18 км/ч, 51-больше - 25 км/ч.
Каждый участник на финише получит диплом с дистанцией, которую удалось преодолеть, а победители получат кубки и подарки.
Стоимость регистрации: 35 грн. Регистрация здесь.
Оплатить можно на месте, независимо от даты регистрации.
Количество участников ограничено 50. Места еще есть.
Если у Вас возникнут вопросы пишите: runningclub@ukr.net, или обращайтесь по телефону: 066 432 22 06.
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