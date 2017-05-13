Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:46233

В Сумах пройдет забег «Running for a dream»

17 июня в Сумах вокруг оз. Чеха пройдет необычный забег. Running for a dream - первые соревнования в г. Сумы, в которых нет финишной линии.

The race to the dream - это забег, в котором нет проигравших, а есть только победители. В нем нет единого финиша, так как участники стартуют одновременно, а после 20 минут бега за ними отправляется машина-кэтчер, и когда авто настигает участника, то это и есть его условный финиш!

Правила соревнований очень просты:

1. Участники стартуют, а уже после 20 минут за ними выезжает автомобиль с часами.

2. Если автомобиль догоняет участника, то он считается финишировавшим, и так до последнего.

3. Скорость автомобиля со временем меняется: 0-15 мин - 10 км/ч., 16-25 мин - 13 км/ч, 26-35 мин - 16 км/ч., 35-50 мин - 18 км/ч, 51-больше - 25 км/ч.

Каждый участник на финише получит диплом с дистанцией, которую удалось преодолеть, а победители получат кубки и подарки.

Стоимость регистрации: 35 грн. Регистрация здесь.

Оплатить можно на месте, независимо от даты регистрации.

Количество участников ограничено 50. Места еще есть.

Если у Вас возникнут вопросы пишите: runningclub@ukr.net, или обращайтесь по телефону: 066 432 22 06.

Спорт Легкая атлетика
view counter

По тематике

31.05.2017 17:55

Сумские легкоатлеты отличились на командном чемпионате Украины среди юниоров

27-28 мая в Луцке проходил командный чемпионат Украины среди юниоров....

Сумской бегун стал вторым в Днепровском полумарафоне
30.05.2017 14:29

Сумской бегун стал вторым в Днепровском полумарафоне

28 мая в Днепре прошел INTERPIPE Dnipro Half Marathon....

Сумчане отличились на чемпионате Украины по горному бегу
26.05.2017 10:00

Сумчане отличились на чемпионате Украины по горному бегу

25 мая в Славском на Львовщине состоялся чемпионат Украины по горному бегу (вверх-вниз)....

23.05.2017 17:09

Сумские легкоатлеты стали лучшими в эстафетах

20 мая на НСК «Олимпийский» в Киеве прошел командный чемпионат Украины по эстафетному бегу....

Сумчанки ходили в Подебрадах
23.05.2017 12:17

Сумчанки ходили в Подебрадах

21 мая в Чехии прошел Кубок Европы по спортивной ходьбе....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
Кино Космос
11:00 – 40 грн. 16:00 – 45 грн.
"СПАРК. Герой Вселенной" Аарон Вудли (Канада, Корея Южная, 2016)
"СПАРК. Герой Вселенной" Аарон Вудли (Канада, Корея Южная, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 16:15 17:00 18:00 CINETECH+, 2D - 10:15 14:30
"Спасатели Малибу" Сет Гордон (США, 2017)
"Спасатели Малибу" Сет Гордон (США, 2017)
Кино Дружба
14-05 - 40 грн. 21-00 - 50 грн.
"Чудо-женщина" Пэтти Дженкинс (США, 2017)
"Чудо-женщина" Пэтти Дженкинс (США, 2017)
Кино Космос
16:20 – 45 грн. 21:15 – 50 грн.
"Подводная эра" Джулио Сото Гарпид (США, Испания, Бельгия, 2017)
"Подводная эра" Джулио Сото Гарпид (США, Испания, Бельгия, 2017)
Кино Космос
10:00 – 40 грн.
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Хоакима Роннинга (США, 2017)
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Хоакима Роннинга (США, 2017)
Кино Космос
11:40 – 40 грн. 14:00 – 45 грн. 18:55 – 50 грн.
«Чужой: Завет» Ридли Скотта (США, 2017)
«Чужой: Завет» Ридли Скотта (США, 2017)
Кино Дружба
12-20 - 40 грн. 17-00 - 50 грн.

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.