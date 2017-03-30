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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине полиция изымала оружие и боеприпасы

За минувшие сутки работники полиции Сумской области обнаружили и изъяли у граждан патроны и самодельный пистолет. Всего же с начала года на территории области зарегистрировано 189 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия из которых 187 раскрыто.

В городе Лебедин работники местной полиции, во время проведения санкционированного обыска в доме 34-летнего мужчины обнаружили и изъяли 12 патронов калибра 5,45 мм к нарезному оружию. Боеприпасы направлены на экспертизу, а полиция выясняет, где мужчина приобрел автоматные патроны и с какой целью хранил их дома.

В Сумах работники полиции задержали 36-летнего мужчину с пистолетом. Установлено, что оружие мужчина изготовил собственноручно кустарным способом, взяв за основу корпус старого пневматического пистолета. Другие же детали опасной игрушки выточил и выпилил из металла собственноручно дома.

Полиция открыла уголовные производства по ч.1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Оружие
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