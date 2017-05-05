Курский микрорайон опять будет без воды

Временные неудобства будут обусловлены необходимостью выполнить переврезку со старой линии на построенную водопроводную сеть по проспекту Курский, сообщает КП «Горводоканал».
Рекомендуем дошкольным, учебным, медицинским учреждениям и населению сделать необходимый запас питьевой воды.
В случае необходимости подвоза технической воды звоните в аварийно-диспетчерскую службу предприятия по телефонам: 700-168, 700-169, говорится в сообщении.
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КП «Горводоканал» сообщает об отключении водоснабжения....
С 10 до 12 мая запланировано проведение работ по переврезке вновь построенной водопроводной сети по проспекту Курский....