Курский микрорайон опять будет без воды Со вторника, 6 июня, возможны перебои с водоснабжением в домах Курского микрорайона, Веретиновки, с. Н.Пищане, ул. Тополянская и прилегающих к ней.

Временные неудобства будут обусловлены необходимостью выполнить переврезку со старой линии на построенную водопроводную сеть по проспекту Курский, сообщает КП «Горводоканал». Рекомендуем дошкольным, учебным, медицинским учреждениям и населению сделать необходимый запас питьевой воды. В случае необходимости подвоза технической воды звоните в аварийно-диспетчерскую службу предприятия по телефонам: 700-168, 700-169, говорится в сообщении.