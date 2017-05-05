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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:34190

Курский микрорайон опять будет без воды

Со вторника, 6 июня, возможны перебои с водоснабжением в домах Курского микрорайона, Веретиновки, с. Н.Пищане, ул. Тополянская и прилегающих к ней.

Временные неудобства будут обусловлены необходимостью выполнить переврезку со старой линии на построенную водопроводную сеть по проспекту Курский, сообщает КП «Горводоканал».

Рекомендуем дошкольным, учебным, медицинским учреждениям и населению сделать необходимый запас питьевой воды.

В случае необходимости подвоза технической воды звоните в аварийно-диспетчерскую службу предприятия по телефонам: 700-168, 700-169, говорится в сообщении.

Общество Отключение воды
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