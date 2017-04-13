Сумчанка выиграла кубок Черновцов

Это был первый этап кубка Украины. В индивидуальных соревнованиях наша Ирина Хочина праздновала победу. Первенство среди мужчин завоевал харьковчанин Виктор Рубан, за ним в итоговом протоколе расположился сумчанин Никита Шишкин. Александр Скачок – четвертый, пишет sport.sumy.ua.
27-28 мая в Харькове прошли соревнования Всеукраинской универсиады по стрельбе из лука....
16-21 мая в столице Румынии проходил второй этап Европейского Гран-при по стрельбе из лука....
4-8 мая во Львове прошел традиционный турнир по стрельбе из лука «Олимпийские надежды» среди кадетов и юниоров....
23-29 апреля в Легнице (Польша) проходил первый этам Гран-при Европы по стрельбе из лука....
7-12 апреля в Новой Каховке прошел командный чемпионат Украины по стрельбе из лука среди ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ и УОР....