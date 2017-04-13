Сумчанка выиграла кубок Черновцов 30 мая - 2 июня в Черновцах состоялся традиционный турнир «Chernivtsi CUP» по стрельбе из лука.

Это был первый этап кубка Украины. В индивидуальных соревнованиях наша Ирина Хочина праздновала победу. Первенство среди мужчин завоевал харьковчанин Виктор Рубан, за ним в итоговом протоколе расположился сумчанин Никита Шишкин. Александр Скачок – четвертый, пишет sport.sumy.ua.