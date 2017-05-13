ПФК «Сумы» - ФК «Буковина». Прямая трансляция Сегодня, 2 июня, в 17.00 на стадионе «Юбилейный» пройдет решающая для сумской команды игра.

В 34-м туре чемпионата Украины по футболу в Первой лиге ПФК «Сумы» встретится с ФК «Буковина» из Черновцов.

Нашей команде нужна только победа, ведь имея одинаковое количество очков с буковинцами, сумчане находятся на шестнадцатом строчке турнирной таблицы, которое вылетает во вторую лигу.

Трансляция матча