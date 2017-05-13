В 34-м туре чемпионата Украины по футболу в Первой лиге ПФК «Сумы» встретится с ФК «Буковина» из Черновцов.
Нашей команде нужна только победа, ведь имея одинаковое количество очков с буковинцами, сумчане находятся на шестнадцатом строчке турнирной таблицы, которое вылетает во вторую лигу.
Трансляция матча
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