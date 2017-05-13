На Сумщине в страшной аварии пострадали дети

Внедорожник «Toyota RAV4» выехал на встречную полосу, чтобы совершить обгон. Водитель не справился с управлением, зацепил легковой автомобиль «Renault Symbol», после чего влетел в грузовик «МАЗ», ехавший по встречной полосе, - сообщают в отделе коммуникации полиции в Сумской области, пишет СТС.
Во внедорожнике кроме 42-летнего водителя, находились двое детей 10 и 7 лет. Их в тяжелом состоянии доставили в Сумскую областную больницу. Самого мужчину тоже госпитализировали.
Для освобождения людей привлекалась техника, на месте работали сотрудники ГСЧС. Сейчас в полиции проводится проверка.