На Сумщине в страшной аварии пострадали дети ДТП произошло сегодня, 3 июня, около 8:30 на 28-м километре трассы Сумы - Полтава вблизи с. Гребениковка.

Внедорожник «Toyota RAV4» выехал на встречную полосу, чтобы совершить обгон. Водитель не справился с управлением, зацепил легковой автомобиль «Renault Symbol», после чего влетел в грузовик «МАЗ», ехавший по встречной полосе, - сообщают в отделе коммуникации полиции в Сумской области, пишет СТС.

Во внедорожнике кроме 42-летнего водителя, находились двое детей 10 и 7 лет. Их в тяжелом состоянии доставили в Сумскую областную больницу. Самого мужчину тоже госпитализировали.

Для освобождения людей привлекалась техника, на месте работали сотрудники ГСЧС. Сейчас в полиции проводится проверка.