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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:4730

Отдел транспорта шантажирует Косовщину за иск к исполкому против 4 грн в маршрутках

На странице отдела транспорта и связи Сумского горсовета в фейсбуке появилось сообщение об иске к исполкому от жительницы с. Косовщина, которая требует отменить решение исполкома о повышении стоимости проезда в маршрутках ЧП «Согор». Кроме собственно информации об этом, чиновники начали угрожать отрезать Косовщину от города.

«Как стало известно, 2 июня этого года жителем с. Косовщина Сумского района был подан административный иск с требованием отменить и признать противоправным решение исполнительного комитета Сумского городского совета от 16.05.2017 года № 260 «О тарифах на услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые работают в обычном режиме ЧП «Согор», которым установлены тарифы на услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые работают в обычном режиме в размере 4 грн.

По этому поводу заявляем, что ЧП «Согор» не осуществляет перевозок на городских автобусных маршрутах по направлению к с. Косовщина. Поэтому непонятны обстоятельства, при которых были нарушены права и законные интересы истца в результате принятия указанного решения.

Кроме того, если говорить о необходимости проведения деятельности исполнительных органов Сумского городского совета исключительно в правовом поле, учитывая позицию жителей Сумского района в вопросе тарифов на услуги по перевозке пассажиров в г. Суми, обращаем внимание на то, что городская власть будет вынуждена пересмотреть вопрос о целесообразности курсирования городских автобусных маршрутов № 10 и № 54 в с. Косовщина. Указанный населенный пункт входит в Сумской район, поэтому конечную остановку будет перенесено в пределы города Сумы.

Таким образом, вопросом перевозок жителей Косовщины будет заниматься соответствующий сельский совет. Прогнозируемый уровень тарифов на транспортные услуги при этом будет составлять 5,50-6,00 грн. (С учетом автостанционного сбора, поскольку отправление пригородных маршрутов осуществляется с автостанций).

Сейчас вопрос работы городских автобусных маршрутов по направлению к Косовщине рассматривается в связи с рассмотрением депутатского обращения депутата Сумского городского совета, а соответствующий административный иск вынуждает власти ускорить такое рассмотрение. Особое внимание обращаем на то, что много лет назад городской автобусный маршрут был продлен до с. Косовщина, учитывая многочисленные обращения жителей этого населенного пункта, то есть с учетом общественно значимого интереса», - говорится в сообщении.

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Право Иск Косовщина Маршрутки Отдел транспорта
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