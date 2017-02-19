Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:3789

«Сумчанка» проиграла хозяйкам

Сегодня, 3 июня, в Мюнхене состоялся второй тур Кубка европейских чемпионов Трофи среди женщин.

МСК «Сумчанка» играла против хозяек турнира «Münchner SC». К сожалению, игра сложилась не в пользу наших хоккеисток. Игра завершилась со счетом 3:0.

После двух поражений «Сумчанка» занимает третье место в группе А, и у нее нет шансов на продолжение борьбы за выход в элиту еврохоккея. Ведь после двух туров впереди «Münchner SC» и ХК «Минск», которые имеют по 10 очков, и именно они разыграют первое место в группе. Четвертой идет итальянская команда SG Amsicora ASD, с которой наши сыграют завтра.

Спорт «Сумчанка» Кубок европейских чемпионов по хоккею на траве
view counter

По тематике

Вчера 19:50

«Сумчанка» стартовала с поражения в Мюнхене

Сегодня, 2 июня, в Мюнхене стартовал розыгрыш Кубка европейских чемпионов среди женских команд в дивизионе Трофи....

Вчера 12:40

Сегодня «Сумчанка» стартует в Кубке Европы. Трансляция

Сегодня, 2 июня в Мюнхене (Германия) стартует Кубок европейских чемпионов в дивизионе Трофи среди женских команд....

Сумы хотят снова принять Кубок европейских чемпионов по индорхоккею
04.04.2017 15:10

Сумы хотят снова принять Кубок европейских чемпионов по индорхоккею

МСК «Сумчанка» собирается подавать заявку на проведение в 2018 году соревнований по индорхоккею....

«Сумчанка» победила в Литве в шестой раз
19.02.2017 17:38

«Сумчанка» победила в Литве в шестой раз

Сегодня, 19 февраля, в Шяуляе (Литва) завершился розыгрыш кубка европейских чемпионов по индорхоккею Трофи среди женских команд....

19.02.2017 13:07

«Сумчанка» вернулась в элиту европейского индорхоккея

Сегодня, 19 февраля, в Шяуляе (Литва) сумские хоккеистки выиграли у шотландских....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
Кино Космос
11:00 – 40 грн. 16:00 – 45 грн.
"СПАРК. Герой Вселенной" Аарон Вудли (Канада, Корея Южная, 2016)
"СПАРК. Герой Вселенной" Аарон Вудли (Канада, Корея Южная, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 16:15 17:00 18:00 CINETECH+, 2D - 10:15 14:30
"Спасатели Малибу" Сет Гордон (США, 2017)
"Спасатели Малибу" Сет Гордон (США, 2017)
Кино Дружба
14-05 - 40 грн. 21-00 - 50 грн.
"Чудо-женщина" Пэтти Дженкинс (США, 2017)
"Чудо-женщина" Пэтти Дженкинс (США, 2017)
Кино Космос
16:20 – 45 грн. 21:15 – 50 грн.
"Подводная эра" Джулио Сото Гарпид (США, Испания, Бельгия, 2017)
"Подводная эра" Джулио Сото Гарпид (США, Испания, Бельгия, 2017)
Кино Космос
10:00 – 40 грн.
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Хоакима Роннинга (США, 2017)
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Хоакима Роннинга (США, 2017)
Кино Космос
11:40 – 40 грн. 14:00 – 45 грн. 18:55 – 50 грн.
«Чужой: Завет» Ридли Скотта (США, 2017)
«Чужой: Завет» Ридли Скотта (США, 2017)
Кино Дружба
12-20 - 40 грн. 17-00 - 50 грн.

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.