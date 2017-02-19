«Сумчанка» проиграла хозяйкам Сегодня, 3 июня, в Мюнхене состоялся второй тур Кубка европейских чемпионов Трофи среди женщин.

МСК «Сумчанка» играла против хозяек турнира «Münchner SC». К сожалению, игра сложилась не в пользу наших хоккеисток. Игра завершилась со счетом 3:0.

После двух поражений «Сумчанка» занимает третье место в группе А, и у нее нет шансов на продолжение борьбы за выход в элиту еврохоккея. Ведь после двух туров впереди «Münchner SC» и ХК «Минск», которые имеют по 10 очков, и именно они разыграют первое место в группе. Четвертой идет итальянская команда SG Amsicora ASD, с которой наши сыграют завтра.