«Сумчанка» проиграла хозяйкам

МСК «Сумчанка» играла против хозяек турнира «Münchner SC». К сожалению, игра сложилась не в пользу наших хоккеисток. Игра завершилась со счетом 3:0.
После двух поражений «Сумчанка» занимает третье место в группе А, и у нее нет шансов на продолжение борьбы за выход в элиту еврохоккея. Ведь после двух туров впереди «Münchner SC» и ХК «Минск», которые имеют по 10 очков, и именно они разыграют первое место в группе. Четвертой идет итальянская команда SG Amsicora ASD, с которой наши сыграют завтра.
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