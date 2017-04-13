Сумчане стали чемпионами мира В субботу в Италии завершился чемпионат мира по футзалу среди игроков с недостатками зрения.

Победителем турнира стала украинская команда, за которую в основном выступают представители сумского "Инваспорта". Наши футзалисты в финале разгромили англичан 3:0. Хет-трик на счету Роберта Трембы. В игре за бронзу россияне по пенальти обыграли испанцев (2:1). Основное время завершилось вничью 2:2.