Сумчане стали чемпионами мира

Победителем турнира стала украинская команда, за которую в основном выступают представители сумского "Инваспорта". Наши футзалисты в финале разгромили англичан 3:0. Хет-трик на счету Роберта Трембы.
В игре за бронзу россияне по пенальти обыграли испанцев (2:1). Основное время завершилось вничью 2:2.
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