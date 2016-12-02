УКРОПовцу, избившему СБУшника вручили подозрение О том, что сегодня было вручено подозрение лицу, которое нанесло телесные повреждения работнику правоохранительных органов, написала на своей странице в фейсбуке пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

«Только что лицу, которое неделю назад нанесло телесные повреждения работнику правоохранительного органа, вручено извещение о подозрении по ч. 2 ст. 345 УК Украины. Прокуратура уже готовит ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде домашнего ареста», - написала она.

Напомним, по неофициальным данным, речь идет о члене партии УКРОП Олеге Шестаке и его конфликте с сотрудником СБУ.