УКРОПовцу, избившему СБУшника вручили подозрение

«Только что лицу, которое неделю назад нанесло телесные повреждения работнику правоохранительного органа, вручено извещение о подозрении по ч. 2 ст. 345 УК Украины. Прокуратура уже готовит ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде домашнего ареста», - написала она.
Напомним, по неофициальным данным, речь идет о члене партии УКРОП Олеге Шестаке и его конфликте с сотрудником СБУ.
Уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений сотруднику СБУ было открыто в понедельник, 29 мая, однако и полиция, и СБУ...
По данным пресс-секретаря управления патрульной полиции Олега Сологуба, патрульные остановили Олега Шестака 24 октября и, так как возникло подозрение, что...