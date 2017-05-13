Первый матч плей-офф за право играть в Первой лиге состоится в Сумах

В поединках, которые будут сыграны 6 и 10 июня, между собой сыграют "Сумы", которые заняли 15-ое в Первой лиге и "Балканы", занявшие четвертое место во Второй лиге.
Первая игра состоится в Сумах, а вторая в Заре Одесской области, информирует официальный сайт Профессиональной футбольной лиги.
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