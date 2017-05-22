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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:23433

На Сумщине поймали двух пьяных полицейских за рулем

За нарушение дисциплины два руководителя полиции Сумщины могут быть уволены. 5 июня эту информацию своим подчиненным довел начальник ГУНП в Сумской области. Николай Лушпиенко.

По распоряжению руководителя полиции области было немедленно созвано видео-селекторное совещание, в котором приняли участие члены коллегии, руководители структурных подразделений, отделов и отделений полиции. Поводом для ее проведения стало выявление работников полиции, которые в праздничные дни управляли транспортными средствами с явными признаками алкогольного опьянения. Начальник Управления кадрового обеспечения Сергей Терещенко довел присутствующим, что в субботу во время совместных рейдов, организованных силами ГУНП, УВБ и патрульной полиции, были обнаружены и задокументированы начальник Липоводолинского отделения полиции и руководитель сектора превенции Краснопольского отделения полиции. По данным фактам немедленно были проведены служебные расследования, по результатам которых начальником ГУНП области было принято решение готовить материалы на их увольнение.

«Что касается сотрудников полиции, которые управляют транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, будут приниматься безальтернативные решения - увольнение из полиции. Также они будут привлечены и к административной ответственности, - подчеркнул глава полиции Сумщины Николай Лушпиенко. - Я, как руководитель, заинтересован в том, чтобы своевременно выявлять и избавляться от таких сотрудников, поскольку из-за их действия формируется негативное общественное мнение о работе правоохранительных органов в целом».

Он призвал начальников полиции на местах быть образцом для своих подчиненных во всем, что касается служебной дисциплины, поведения в быту, в общении с гражданами.

Николай Лушпиенко дал поручение Управлению кадрового обеспечения провести «дни дисциплины» в каждом подразделении и принять зачеты по знанию Закона Украины «О национальной полиции Украина», «Дисциплинарного устава органов внутренних дел Украины».

Начальник ГУНП также призвал граждан немедленно сообщать о фактах ненадлежащего поведения или бездействие его подчиненных, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Пьяный за рулем
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