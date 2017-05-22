Аварийная пора: 12 ДТП, 3 погибших, 13 пострадвших за 4 дня В течение первых дней июня на улично-дорожной сети области зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, из которых 9 ДТП - с пострадавшими. В результате аварий погибли 3 человека, в том числе - 1 ребенок, еще 13 граждан получили телесные повреждения, из них трое - дети.

1 июня был совершен наезд на ребенка-велосипедиста в Краснопольском районе. Водитель с места происшествия скрылся, ребенок погиб. Благодаря принятым оперативным мерами работники полиции нашли беглеца и открыли в отношении него уголовное производство.

В тот же день был совершен наезд на пешехода в Сумском районе. Мужчина сейчас в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении больницы. Водитель-нарушитель также скрылся с места происшествия. На его розыск сегодня ориентирован весь личный состав полиции области.

3 июня серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в Тростянецком районе. Там водитель легковушки столкнулся с грузовиком, в результате чего тяжело пострадал сам, тяжелые травмы получили и его два малолетних сына. Еще пять человек, среди которых трехлетний ребенок, пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в г. Шостка, во время которой водитель не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

На следующий день произошли сразу четыре ДТП. Так, в Лебедине водитель легковушки совершил наезд на женщину-велосипедиста, результате чего последняя получила переломы конечностей. Водитель с места происшествия скрылся. В тот же день он был задержан работниками полиции. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В Конотопе пьяный водитель «ВАЗа» совершил наезд на электроопору, в результате чего пассажирка его авто погибла на месте происшествия.

Телесные повреждения различной степени тяжести получили участники дорожного движения еще в Роменском, Недригайловском и Ямпольском районах.

Полицейские обращаются к широкой общественности с призывом информировать службу «102» о любых нарушениях правил дорожного движения как водителями, так и другими участниками дорожного движения а также сообщать марки и номера транспортных средств, водители которых, находясь в нетрезвом состоянии, отправляются в дорогу - это даст возможность работникам полиции вовремя остановить нарушителя и предотвратить ДТП с тяжелыми последствиями, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.