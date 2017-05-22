«Сумчанка» стала пятой в Мюнхене

В понедельник сумские хоккеистки играли за пятое место против ирландской команды «Pegasus». Основное время завершилось в ничью 2:2 (за наших забивали Юлия Шевченко и Виктория Стеценко). В серии послематчевых буллитов победу одержали наши 3:1.
Таким образом наша команда и в следующем сезоне выступит в дивизионе Трофи (второй по силе в Европе).
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