Пограничники обнаружили боеприпасы В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу Украины боеприпасов несмертельного действия и устройств для отстрела сигнальных ракет и газовых патронов.

Осматривая легковой автомобиль «КIА» российской регистрации, на котором оставлял Украину гражданин России, пограничный наряд под задним сиденьем транспортного средства обнаружил скрытые от контроля около 100 патронов несмертельного действия калибра 5,45 мм, 2 дымовые шашки «БДШ», 2 шумовые гранаты «Заряд» и 8 сигнальных ракет.

В дальнейшем, тщательно осмотрев автомобиль, правоохранители в одной из сумок мужчины обнаружили устройство для отстрела сигнальных ракет, 4 сигнальные ракеты, а также устройство для отстрела газовых патронов «Удар» с 5 патронами к нему.

Обнаруженные предметы изъяты работниками таможни в установленном порядке. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.