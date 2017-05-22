Особенности пересечения границы по биометрическому паспорту Сумской пограничный отряд информирует о порядке и особенностях пересечения государственной границы Украины во время выезда в страны Евросоюза по биометрический паспорт документам.

Выезд из Украины и въезд в Украину граждан Украины осуществляются в соответствии со ст. 2 Закона Украины «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины» (далее - Закон) по следующими документами: паспорт гражданина Украины для выезда за границу, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверение личности моряка, а также по другим документам, предусмотренными международными договорами Украины.

Гражданин Украины может пересечь государственную границу Украины на въезд и выезд по одному из действительных вышеперечисленных документов. Если международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины, установлены иные правила, чем те, которые установлены Законом Украины «О пограничном контроле», то применяются правила международного договора.

В соответствии с ч. 3 ст. 1 Закона порядок въезда в иностранное государство регулируется законодательством соответствующего государства. То есть при въезде гражданина Украины в любую страну Европейского Союза уполномоченные представители пограничных служб каждого отдельного государства имеют право отказать в пересечении границы гражданину Украины в случае невыполнения других условий, кроме наличия необходимого паспортного документа, таких, как подтверждение достаточного финансового обеспечения, страховых полисов, туристических ваучеров, наличие информации о нарушении правил пребывания в этом государстве во время предыдущих въездов и т.п. Поскольку указанное выше не является компетенцией Госпогранслужбы, гражданам Украины перед планированием поездок предлагают обращаться в соответствующее консульское учреждение иностранного государства в Украине.

Следует помнить - чтобы ездить в Европу без визы, обязательно нужно иметь биометрический загранпаспорт гражданина Украины. Такая же норма касается и детей. При этом, паспорт гражданина Украины для выезда за границу детям от рождения и до 16 лет оформляется сроком на 4 года. После 16 лет выдаются паспорта с полным сроком действия - на 10 лет. А вот украинцам с обычными, не биометрическими загранпаспортами, нужно, как и раньше, оформлять визу.

С другими особенностями и перечнем документов для оформления биометрического загранпаспорта для ребенка можно ознакомиться на сайте Государственной миграционной службы, а по правилам пересечения границы детьми - на сайте Государственной пограничной службы Украины.