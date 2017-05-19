Под Сумами горит мусорный полигон Свалка вблизи села Великий Бобрик Краснопольского района начала дымить еще 4 июня.

О возгорании спасателям сообщили местные жители, рассказали в пресс-службе ДСНС в Сумской области, пишет Спецкор.

4 июня около 23:00 пожар на участке в 50 квадратных метров ликвидировали, и пожарные продолжают работать на свалке и сегодня. 4 спецмашины и 14 спасателей проверяют место возгорания. При обнаружении очагов, их тушат водой. Ситуация полностью контролируется, заверили работники службы по чрезвычайным ситуациям Сумщины, угрозы для жизни жителей населенного пункта нет.