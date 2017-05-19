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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:59424

Под Сумами горит мусорный полигон

Свалка вблизи села Великий Бобрик Краснопольского района начала дымить еще 4 июня.

О возгорании спасателям сообщили местные жители, рассказали в пресс-службе ДСНС в Сумской области, пишет Спецкор.

4 июня около 23:00 пожар на участке в 50 квадратных метров ликвидировали, и пожарные продолжают работать на свалке и сегодня. 4 спецмашины и 14 спасателей проверяют место возгорания. При обнаружении очагов, их тушат водой. Ситуация полностью контролируется, заверили работники службы по чрезвычайным ситуациям Сумщины, угрозы для жизни жителей населенного пункта нет.

Право Мусорный полигон Пожар
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