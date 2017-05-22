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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:45188

Полицейские разоблачили «парфюмерные» вора

Чтобы сделать себе подарок 28-летний сумчанин решил его украсть с полки магазина.

В полицию Сумского отдела обратилась продавец одного из местных магазинов и сообщила о краже ценной мужской туалетной воды. По словам продавщицы, злоумышленника зафиксировала камера видеонаблюдения, видеозапись которой передала правоохранителям.

Во время проверки работники полиции быстро установили личность подозреваемого - 28-летнего сумчанина, который признался в содеянном. Он рассказал, что, зайдя в магазин, на полке увидел свой любимый парфюм, а так как стоил он дорого, решил сделать себе подарок. Духи спрятал под одеждой и спокойно вышел себе из торгового заведения.

В отношении злоумышленника в полиции уже открыли уголовное производство по ч.1 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража), которая предусматривает уплату большого штрафа, или даже заключение сроком до трех лет. В ходе досудебного расследования подозреваемого продолжать проверять на возможную причастность к совершению аналогичных преступлений в городе, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Кража
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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