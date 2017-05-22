Полицейские разоблачили «парфюмерные» вора Чтобы сделать себе подарок 28-летний сумчанин решил его украсть с полки магазина.

В полицию Сумского отдела обратилась продавец одного из местных магазинов и сообщила о краже ценной мужской туалетной воды. По словам продавщицы, злоумышленника зафиксировала камера видеонаблюдения, видеозапись которой передала правоохранителям.

Во время проверки работники полиции быстро установили личность подозреваемого - 28-летнего сумчанина, который признался в содеянном. Он рассказал, что, зайдя в магазин, на полке увидел свой любимый парфюм, а так как стоил он дорого, решил сделать себе подарок. Духи спрятал под одеждой и спокойно вышел себе из торгового заведения.

В отношении злоумышленника в полиции уже открыли уголовное производство по ч.1 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража), которая предусматривает уплату большого штрафа, или даже заключение сроком до трех лет. В ходе досудебного расследования подозреваемого продолжать проверять на возможную причастность к совершению аналогичных преступлений в городе, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.