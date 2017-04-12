Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:13245

18-летний шосткинец «отжал» мобилу у знакомого

Мобильный телефон отобрал у своего знакомого 18-летний юноша из Шостки.

С заявлением об ограблении в Шосткинский отдел полиции обратился 21-летний местный парень. Он рассказал, что его знакомый нагло отобрал его мобильный. Говорит, что встретил его в городе. Тот попросил его прислать смс-сообщение своей девушке. Когда же парень выполнил просьбу приятеля, последний пожелал лично просмотреть журнал отправленных сообщений в телефоне, и, вырвав гаджет из рук, убежал.

Задержали подозреваемого правоохранители дома. Парень сразу признался в содеянном. Свой поступок объяснил достаточно просто - таким образом думал решить свои материальные проблемы. Мобильный он сдал в ломбард, а деньги успел потратить.

Следователи полиции по данному факту уже открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст.186 Уголовного кодекса Украины «Грабеж», которое уже направлено в суд. За содеянное молодому человеку грозит до четырех лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Ограбление
view counter

По тематике

13.05.2017 20:02

В Сумах произошел грабеж на 20 тыс. долларов (обновлено)

Об этом сообщила начальник отдела коммуникаций полиции Сумщины Эльвира Биганова....

27.04.2017 17:27

16-летний роменчанин ограбил школьника

Роменские полицейские «вычислили» 16-летнего юношу, который среди бела дня в парке отобрал дорогой гаджет у 11-летнего школьника....

21.04.2017 17:04

14-летний школьник избил и ограбил роменчанина

Чтобы раздобыть денег на карманные расходы, 14-летний школьник совершил ряд краж. Вычислили его полицейские после совершения очередного преступления. Парень жестоко...

19.04.2017 17:29

В Ахтырке рецидивист отобрал мобилку у подростка

Под предлогом срочного звонка 55-летний мужчина мошенническим путем завладел мобильным 13-летнего юноши....

12.04.2017 10:50

Сумчанку ночью избили и ограбили

Словесная ссора закончилась для сумчанки синяками и похищенным телефоном....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
Кино Космос
11:00 – 40 грн. 16:00 – 45 грн.
"СПАРК. Герой Вселенной" Аарон Вудли (Канада, Корея Южная, 2016)
"СПАРК. Герой Вселенной" Аарон Вудли (Канада, Корея Южная, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 16:15 17:00 18:00 CINETECH+, 2D - 10:15 14:30
"Спасатели Малибу" Сет Гордон (США, 2017)
"Спасатели Малибу" Сет Гордон (США, 2017)
Кино Дружба
14-05 - 40 грн. 21-00 - 50 грн.
"Чудо-женщина" Пэтти Дженкинс (США, 2017)
"Чудо-женщина" Пэтти Дженкинс (США, 2017)
Кино Космос
16:20 – 45 грн. 21:15 – 50 грн.
"Подводная эра" Джулио Сото Гарпид (США, Испания, Бельгия, 2017)
"Подводная эра" Джулио Сото Гарпид (США, Испания, Бельгия, 2017)
Кино Космос
10:00 – 40 грн.
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Хоакима Роннинга (США, 2017)
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Хоакима Роннинга (США, 2017)
Кино Космос
11:40 – 40 грн. 14:00 – 45 грн. 18:55 – 50 грн.
«Чужой: Завет» Ридли Скотта (США, 2017)
«Чужой: Завет» Ридли Скотта (США, 2017)
Кино Дружба
12-20 - 40 грн. 17-00 - 50 грн.

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.