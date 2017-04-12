18-летний шосткинец «отжал» мобилу у знакомого

С заявлением об ограблении в Шосткинский отдел полиции обратился 21-летний местный парень. Он рассказал, что его знакомый нагло отобрал его мобильный. Говорит, что встретил его в городе. Тот попросил его прислать смс-сообщение своей девушке. Когда же парень выполнил просьбу приятеля, последний пожелал лично просмотреть журнал отправленных сообщений в телефоне, и, вырвав гаджет из рук, убежал.
Задержали подозреваемого правоохранители дома. Парень сразу признался в содеянном. Свой поступок объяснил достаточно просто - таким образом думал решить свои материальные проблемы. Мобильный он сдал в ломбард, а деньги успел потратить.
Следователи полиции по данному факту уже открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст.186 Уголовного кодекса Украины «Грабеж», которое уже направлено в суд. За содеянное молодому человеку грозит до четырех лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Об этом сообщила начальник отдела коммуникаций полиции Сумщины Эльвира Биганова....
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