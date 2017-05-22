Патрульные задержали вора-гастролера Подробная карта Сум, список домов и квартир с пометками улицы Герасима Кондратьева, 7 электронных ключей и универсальная спица для подъездов и студенческий билет на чужое имя - предметы, которые обнаружили сумские патрульные у жителя Харьковской области.

Беспокойство жителей дома на улице Герасима Кондратьева вызвал подозрительный человек, который вечером обходил кватиры дома с целью узнать, получают ли они газеты.

Внимание граждан привлек тот факт, что несколько дней назад неизвестные обокрали одну из квартир в подъезде, а незнакомца очень интересовало, живет ли кто-то в квартирах, где не открывают двери, о чем он и спрашивал людей. Поэтому, жители вызвали экипаж патрульных.

Стражи порядка, которые оперативно прибыли на место происшествия, провели поверхностную проверку жителя Харьковской области, в ходе которой обнаружили вышеупомянутые предметы.

Сам же 50-летний мужчина, который ранее имел проблемы с законом, объяснил, что прибыл из Харьковской области, чтобы проверить подачу газет в Сумах, а найденные у него вещи нужны ему, чтобы беспрепятственно заходить в подъезды.

При этом мужчина путался в показаниях и нервничал. Также, он не имел ни одного документа, который бы свидетельствовал о его профессиональной деятельности, и не смог назвать свое место работы.

Патрульные доставили мужчину в Сумское отделение полиции. Сейчас полиция проверяет его причастность к совершению правонарушений в Сумах.