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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:27298

В Сумах растет число травмированных

Количество травмированных за последнюю неделю, которые обратились в лечебно-профилактических заведений города - 374 человека.

Это больше на 19,5%, чем на предыдущей неделе – 301. Число травмированных детей - 55 (за предыдущую неделю - 47).

Из 374 травм: бытовых - 221, уличных - 138, других - 15.

Из 221 бытовой травмы: переломов - 54, травм связок - 59, ран - 33, вывихов - 5, других - 70 (за предыдущую неделю - 166).

Из 138 уличных травм: переломов - 62, травм связок – 21, ран - 45, вывихов - 6, других - 4 (за предыдущую неделю - 115).

Уличных травм, связанных с неровностями тротуаров - 8 (за предыдущую неделю - 7): ул. Холодногорская, ул. I-я Замостянская, ул. Мира, ул. СКД, ул. Заливная, пр. М. Лушпы, ул. Героев Крут, ул. Колпака – по 1.

Общество Травматизм
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"Подводная эра" Джулио Сото Гарпид (США, Испания, Бельгия, 2017)
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«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Хоакима Роннинга (США, 2017)
Кино Космос
11:40 – 40 грн. 14:00 – 45 грн. 18:55 – 50 грн.
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«Чужой: Завет» Ридли Скотта (США, 2017)
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12-20 - 40 грн. 17-00 - 50 грн.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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