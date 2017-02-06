В Сумах растет число травмированных Количество травмированных за последнюю неделю, которые обратились в лечебно-профилактических заведений города - 374 человека.

Это больше на 19,5%, чем на предыдущей неделе – 301. Число травмированных детей - 55 (за предыдущую неделю - 47).

Из 374 травм: бытовых - 221, уличных - 138, других - 15.

Из 221 бытовой травмы: переломов - 54, травм связок - 59, ран - 33, вывихов - 5, других - 70 (за предыдущую неделю - 166).

Из 138 уличных травм: переломов - 62, травм связок – 21, ран - 45, вывихов - 6, других - 4 (за предыдущую неделю - 115).

Уличных травм, связанных с неровностями тротуаров - 8 (за предыдущую неделю - 7): ул. Холодногорская, ул. I-я Замостянская, ул. Мира, ул. СКД, ул. Заливная, пр. М. Лушпы, ул. Героев Крут, ул. Колпака – по 1.