В сумских больницах продолжаются ремонты

Об этом сообщает горотдел здравоохраненияю
В больнице № 1 проведена замена пола в урологическом отделении, продолжаются ремонтные работы в палате ортопедо-травматологического отделения №1. Начаты ремонтные работы в 2 палатах пульмонологического отделения.
В больнице № 4 проводились ремонтные работы инфекционного отделения.
В больнице № 5 проводились текущие ремонты кабинета поликлиники и кабинета приемного отделения.
В детской больнице Святой Зинаиды начаты работы по капитальному ремонту хозяйственной части по ул. Троицкая, 57 (сумма выделенных средств - 400,0 тыс. грн), по капитальному ремонту больничного лифта поликлиники №1 по ул. Труда, 3 (сумма выделенных средств - 130,0 тыс. грн.), по капитальному ремонту педиатрического отделения стационара по ул. Троицкая, 28.
В род доме Пресвятой Девы Марии завершен текущий ремонт кабинета психопрофилактики в женской консультации и 2-х палат гинекологического отделения.
В Центре первичной медико-санитарной помощи № 3 проводился текущий ремонт кабинетов и ремонт первого этажа.
Информацию по выполнению мероприятий по проведению ремонтов лечебно-профилактическими учреждениями за прошедшую неделю, предоставил горотдел здравоохранения....
Отдел здравоохранения информирует о выполненных на прошлой неделе в лечебно-профилактических учреждениях города ремонтных работах....
В сумских больницах продолжаются мероприятия по проведению ремонтов....
Информацию по выполнению мероприятий по проведению ремонтов лечебно-профилактическими учреждениями за прошедшую неделю, предоставил горотдел здравоохранения....
Информацию по выполнению мероприятий по проведению ремонтов лечебно-профилактическими учреждениями за прошедшую неделю, предоставил горотдел здравоохранения....