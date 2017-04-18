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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:27213

В сумских больницах продолжаются ремонты

На прошлой неделе в сумских лечебно-профилактических заведенияхз города продолжались ремонтные работы.

Об этом сообщает горотдел здравоохраненияю

В больнице № 1 проведена замена пола в урологическом отделении, продолжаются ремонтные работы в палате ортопедо-травматологического отделения №1. Начаты ремонтные работы в 2 палатах пульмонологического отделения.

В больнице № 4 проводились ремонтные работы инфекционного отделения.

В больнице № 5 проводились текущие ремонты кабинета поликлиники и кабинета приемного отделения.

В детской больнице Святой Зинаиды начаты работы по капитальному ремонту хозяйственной части по ул. Троицкая, 57 (сумма выделенных средств - 400,0 тыс. грн), по капитальному ремонту больничного лифта поликлиники №1 по ул. Труда, 3 (сумма выделенных средств - 130,0 тыс. грн.), по капитальному ремонту педиатрического отделения стационара по ул. Троицкая, 28.

В род доме Пресвятой Девы Марии завершен текущий ремонт кабинета психопрофилактики в женской консультации и 2-х палат гинекологического отделения.

В Центре первичной медико-санитарной помощи № 3 проводился текущий ремонт кабинетов и ремонт первого этажа.

Общество Ремонт больниц
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