В полночь в Сумах ограбили магазин

Сообщение о проникновении в магазин, патрульные получили около полуночи. Неизвестные разбили стекло и похитили алкогольные напитки, после чего скрылись в неизвестном направлении.
Стражи порядка сразу начали обследовать прилегающую территорию.
Через некоторое время на улице Сергея Табалы, инспекторы заметили 3 мужчин и девушку, которые несли в руках бутылки с алкогольными напитками.
Патрульные остановили их, у одного из мужчин была порезана рука. Граждане объяснили, что приобрели указанные напитки в магазине на улице Харьковской.
Инспекторы связались с продавщицей магазина, который обокрали. Женщина назвала похищенные напитки, которые отвечали тем, что переносили остановленные люди. Поняв, что полицейские догадались, что напитки похищены граждане занервничали. Стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.
Как выяснилось, протектор обуви, оставленный на месте совершения правонарушения, отвечал протектора обуви одного из мужчин. Всех граждан доставили в отделение полиции.
По данному факту возбуждено уголовное производство по части 3 статьи 185 (кража, соединенная с проникновением) УК.
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