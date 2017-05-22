В Конотопе поймали серийного вора велосипедов По подозрению в совершении ряда имущественных преступлений работники полиции задержали ранее судимого 41-летнего жителя города, который «специализировался» на кражах двухколесного транспорта.

В дежурную часть Конотопского отдела полиции от жителей города и района начали поступать сообщения о кражах велосипедов. По словам потерпевших, похищенные транспортные средства хранились в сараях, во дворе, или же просто были оставлены ими без присмотра под стенами торговых точек.

Проведя по данным фактам проверку, работники полиции выяснили, что к кражам причастен ранее судимый 41-летний конотопчанин. Мужчина сознался в содеянном и объяснил, что днем ждал «добычу» у местных магазинов и, пользуясь случаем, забирал непристегнутые гражданами двухколесники, а ночью – искал по частным домовладениям. Похищенный транспорт планировал продавать, но не успел - помешали правоохранители.

В отношении вора работники полиции открыли уголовное производство по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража) и уже доказали его причастность к совершению четырех таких преступлений. Согласно санкции статьи злоумышленнику грозит шестилетнее лишения свободы.