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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:50178

В Конотопе поймали серийного вора велосипедов

По подозрению в совершении ряда имущественных преступлений работники полиции задержали ранее судимого 41-летнего жителя города, который «специализировался» на кражах двухколесного транспорта.

В дежурную часть Конотопского отдела полиции от жителей города и района начали поступать сообщения о кражах велосипедов. По словам потерпевших, похищенные транспортные средства хранились в сараях, во дворе, или же просто были оставлены ими без присмотра под стенами торговых точек.

Проведя по данным фактам проверку, работники полиции выяснили, что к кражам причастен ранее судимый 41-летний конотопчанин. Мужчина сознался в содеянном и объяснил, что днем ждал «добычу» у местных магазинов и, пользуясь случаем, забирал непристегнутые гражданами двухколесники, а ночью – искал по частным домовладениям. Похищенный транспорт планировал продавать, но не успел - помешали правоохранители.

В отношении вора работники полиции открыли уголовное производство по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража) и уже доказали его причастность к совершению четырех таких преступлений. Согласно санкции статьи злоумышленнику грозит шестилетнее лишения свободы.

Право Кражи
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