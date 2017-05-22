Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:51208

В Конотопе поймали девушку, которая обокрала пьяных знакомых

Молодая девушка знакомилась с мужчинами в развлекательных заведениях, а когда те приглашали ее домой - похищала у них изделия из золота и деньги.

В дежурную часть Конотопского отдела полиции с заявлением о краже обратился 23-летний житель Конотопа. Заявитель рассказал: во время отдыха в развлекательном заведении познакомился с девушкой, которую пригласил к себе домой. После совместного употребления спиртного молодой человек заснул, а утром обнаружил отсутствие золотой цепочки. Пострадавший предполагал, что к преступлению может быть причастна его гостья, которая видела, где хранится ювелирное изделие.

В ходе проверки оперативники установили, что заявителя действительно обокрала его новая знакомая - 22-летняя местная жительница, и, как выяснилось впоследствии, молодой человек был не единственным пострадавшим. В подобной ситуации оказался и 51-летний конотопчанин, для которого встреча с подозреваемой обернулась потерей 9000 гривен.

Девушка призналась в совершенных кражах и рассказала, что на преступления его толкало банальное безденежье. И если похищенные средства она уже успела потратить на собственные нужды, то золотую цепочку только планировала сдать в ломбард, а потому добровольно выдала полицейским, которые в свою очередь вернули ее владельцу.

Сейчас следователями полиции открыто в отношении подозреваемого уголовное производство по ч.2 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража) уже направлено в суд. Такой способ заработка может ей стоить пятилетнего лишения свободы.

Право Кража
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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