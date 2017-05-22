В Шостке джип врезался в дерево и перевернулся. Есть пострадавшие 3 июня, в 21.31, на линию «102» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе «Свемы» в Шостке.

Как проинформировали в отделе полиции, водитель автомобиля KIA Sportage не справился с управлением, выехал на обочину. Автомобиль врезался в дерево и перевернулся.

По данным правоохранителей, в машине было 5 чел., среди них ребенок. Все, кто находился в автомобиле, получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Открыто уголовное производство по Статье 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами», пишет Шосткинская интернет-газета Шостка.INFO.