Как проинформировали в отделе полиции, водитель автомобиля KIA Sportage не справился с управлением, выехал на обочину. Автомобиль врезался в дерево и перевернулся.
По данным правоохранителей, в машине было 5 чел., среди них ребенок. Все, кто находился в автомобиле, получили телесные повреждения разной степени тяжести.
Открыто уголовное производство по Статье 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами», пишет Шосткинская интернет-газета Шостка.INFO.
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