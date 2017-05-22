ЧП на Голубых озерах: автомобиль с водителем упал в воду

По данным начальника отдела коммуникаций полиции Сумщины Эльвиры Бигановой, предварительно, автомобиль ехал с дачного кооператива. В нем, кроме водителя, находился один пассажир, которому удалось выпрыгнуть из машины. Водитель, предварительно, упал в озеро в автомобиле. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Проводится проверка.
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