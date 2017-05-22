Пьяный сумчанин размахивал пистолетом посреди улицы

Во время патрулирования Покровской площади, инспекторы заметили, как неизвестный гражданин открыл заднее пассажирское окно автомобиля SAAB, после чего достал предмет, похожий на пистолет, и, размахивая им, начал направлять в сторону людей.
Стражи порядка быстро отреагировали на действия неизвестного. Патрульные остановили автомобиль и задержали мужчину. При нем был и пневматический пистолет.
Гражданин имел признаки алкогольного опьянения и не мог объяснить свои действия.
Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции, которая сейчас устанавливает цель таких действий жителя областного центра.
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